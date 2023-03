Dell’Oro Group ha rilasciato un nuovo report che analizza l’andamento previsto del mercato dei data center per il 2023.

Secondo le rilevazioni della società, la spesa complessiva nel settore dei data center a livello mondiale è cresciuta del 15% lo scorso anno, attestandosi a un totale pari a 241 miliardi di dollari Usa.

Il report non è altrettanto ottimista per l’anno in corso: Dell’Oro, infatti, prevede che la spesa per i data center cloud e aziendali rallenterà nel corso dell’anno, fino a raggiungere una crescita a una cifra.

Baron Fung, Senior Research Director di Dell’Oro Group, ha commentato così i risultati evidenziati nel report: “I fornitori di servizi cloud hyperscale hanno attraversato un robusto ciclo di espansione per tre anni consecutivi, navigando in un ambiente dove i limiti riguardavano innanzi tutto la capacità di erogare i servizi”.

Baron Fung, Senior Research Director di Dell'Oro Group

La fine di un ciclo

“Contemporaneamente, molte aziende hanno aumentato la spesa IT per assecondare le iniziative di trasformazione digitale. Tuttavia, il mercato è destinato a un riassestamento, poiché gli hyperscaler sono alla fine del loro ciclo di espansione e cercano di migliorare l’efficienza, mentre le imprese esamineranno le spese più attentamente visto un contesto economico incerto”, ha proseguito Fung.

La somma di queste tendenze porterà il settore a trasformarsi abbastanza rapidamente da una situazione di eccesso di domanda a un eccesso di offerta, a causa anche dell’attenuazione della domanda in alcuni settori.

Il report sugli investimenti nel settore dei data center sottolinea anche come i primi dieci service provider abbiano raccolto il 48% del totale della spesa; i principali fornitori di server per fatturato sono risultati Dell, HPE e Inspur.

Infine, il report evidenzia che le novità nell’architettura dei server e nell’accelerazione hardware dell’elaborazione contribuiranno comunque a mantenere elevati gli investimenti nel settore dei data center a lungo termine.