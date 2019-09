Il nuovo ruolo di Carlo Barlocco in Lenovo

Barlocco entra in Lenovo come Executive Director MBG Europe Expansion per guidare il Mobile Business Group in Italia e farà parte del MBG EMEA Leadership Team

Carlo Barlocco entra in Lenovo come Executive Director MBG Europe Expansion. In questo ruolo, guiderà il Mobile Business Group in Italia e farà parte del MBG EMEA Leadership Team.

La nomina è in linea con la strategia europea di Lenovo di espandere il business mobile. Non a caso, l’Italia è stata scelta come progetto speciale per la conquista del settore, guidato dalla forza della divisione PC.

Carlo Barlocco risponde a Luca Rossi, Senior Vice President Lenovo EMEA and LA, con la responsabilità di espandere il business mobile valorizzando l’integrazione e la sinergia con le altre aree del gruppo.

Da oltre un ventennio passato nel mondo della tecnologia, Barlocco è stato diciotto anni in Samsung Electronics Italia, con una carriera che lo ha portato, nel corso del tempo, a ricoprire posizioni di leadership in ambito commerciale, trade e marketing fino a diventare Presidente della divisione italiana del colosso coreano.

In tale funzione, che ha ricoperto per quattro anni, ha sviluppato e i mercati Large Enterprise, Telco e IT. Prima, a partire dal 1999, ha gestito la Divisione It Peripherals di Philips Italia occupandosi dello sviluppo del Trade Marketing.

«Lenovo mantiene l’impegno in innovazione nei mercati in cui opera e registra una crescita solida in tutti i settori, come dimostrano i risultati finanziari di questo trimestre» ha detto Luca Rossi, Senior Vice President Lenovo EMEA and LA.

«La nostra strategia anche per l’Italia, è valorizzare le sinergie di gruppo per cogliere le nuove opportunità di sviluppo, a beneficio di clienti e consumatori. Sono davvero lieto dell’arrivo in Lenovo di Carlo, manager dalla visione strategica innovativa, dall’esperienza di successo, dalla storia riconosciuta da tutta l’industria».

«Sono lieto di mettere la mia esperienza a disposizione di Lenovo per contribuire alla crescita dell’azienda» ha commentato Carlo Barlocco, neo Executive Director, MBG Europe Expansion di Lenovo.