Lenovo ha ampliato il suo portafoglio ThinkEdge con l’annuncio del nuovo server SE455 V3 ottimizzato per i carichi di lavoro edge.

Pixabay

Il server vanta processori AMD EPYC serie 8004 che, uniti alla tecnologia Lenovo, garantiscono prestazioni di IA migliorate sull’edge e una maggiore efficienza energetica.

SE455 V3 abilita l’esecuzione delle applicazioni di IA di nuova generazione, consolidando anche i carichi di lavoro più esigenti. Le dimensioni ridotte rispetto ai server rack tradizionali consentono un risparmio sul costo totale di proprietà.

Il server garantisce il 50% di GPU in più rispetto alle generazioni precedenti, una capacità di storage doppia, il 20% in più per le opzioni di accelerazione PCI rispetto agli altri server edge presenti sul mercato e il 32% in meno dei consumi energetici.

SE455 V3 offre fino a 64 core Zen 4c ad alta efficienza energetica, rendendolo adatto anche per gli utenti telco che richiedono elevati livelli di prestazioni.

Credits: Lenovo

“Lenovo ThinkEdge SE455 V3 può contare sugli innovativi processori della serie AMD EPYC 8004 per offrire prestazioni con livelli di efficienza inediti all’edge, valorizzando l’intelligenza dei dati e abilitando le applicazioni IA di nuova generazione e allo stesso tempo riducendo il consumo energetico con un design compatto e silenzioso che funziona in modo poco intrusivo anche negli ambienti remoti più complessi” ha affermato Charles Ferland, Vice President e General Manager Edge Computing e Telecom di Lenovo.

Il nuovo server è inoltre equipaggiato con funzionalità di sicurezza per la protezione dei dati, tra le quali TPM 2.0, il microcontroller di sicurezza, e AMD Infinity Guard integrata comprensiva di virtualizzazione cifrata delle macchine, memory encryption, boot sicuro dei firmware e shadow stack per proteggere gli indirizzi di ritorno delle procedure.

Il nuovo Lenovo SE455 V3 fornisce insight in tempo reale e implementazioni flessibili per supportare molteplici carichi di lavoro negli ambienti remoti, mantenendo le prestazioni simili a quelle dei data center.