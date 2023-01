Il padiglione italiano al CES 2023 di Las Vegas, il più importante evento tech al mondo, ospiterà eventi che promuoveranno l’innovazione italiana per quattro giorni di dialogo e scambio di idee con realtà internazionali.

L’evento, organizzato dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), metterà in mostra le startup italiane che rappresentano i settori tecnologici di punta del Paese.

Saranno anche presentati gli eventi che illustreranno il sistema di supporto all’innovazione italiana e daranno voce alle industrie più importanti. Inoltre, verrà presentato il nuovo Centro di innovazione Innov.it di San Francisco.

L’obiettivo della partecipazione italiana è far conoscere agli investitori e ai partner stranieri il potenziale innovativo dell’Italia.

Il padiglione italiano al CES 2023 ospiterà 50 startup, 9 delle quali provenienti dalla Regione Marche e 10 sotto l’egida di Sardegna Ricerche.

Le startup presenteranno innovazioni come cover per smartphone con display personalizzabile, parastinchi per il calcio con sensori, purificatori d’aria indossabili, dispositivi di sblocco biometrico tramite onde cerebrali e sistemi di intelligenza artificiale per l’elaborazione di dati e il risparmio energetico.

Un programma articolato

Il primo giorno vedrà la partecipazione di speaker di diverse aree di competenza, che parleranno di opportunità per la crescita delle startup, dei programmi europei dell’European Innovation Council e del tema della diversità e inclusione.

La mobilità del futuro sarà inoltre al centro di un panel con interventi di esperti del settore. Nel pomeriggio si terrà la prima edizione dell’European Innovation Night, un evento di networking organizzato dalla Commissione europea che riunirà le delegazioni europee all’interno dell’Eureka Park.

La seconda giornata sarà dedicata alle iniziative di rilievo nazionale: il programma inizierà con un Innovation Talk di Ceipiemonte, seguito da una sessione di pitch delle startup del padiglione italiano.

Nel pomeriggio, l’Italian Investor Night radunerà innovatori e investitori internazionali per un’opportunità di networking, con interventi della console italiana a Los Angeles e di Alberto Mattiello, business futurist, sulle tendenze presentate dalle startup italiane.

Sarà anche organizzato uno “Spritz&Pitch” per mettere in connessione investitori e startupper.

La terza giornata sarà dedicata agli ecosistemi innovativi territoriali, con l’Innovation Talk di Area Science Park e panel dedicati alle esperienze della Sardegna e delle Marche.

Nell’ultimo giorno del CES, infine, l’attenzione sarà focalizzata sul networking e sulle visite agli stand delle startup da parte di imprenditori e investitori.