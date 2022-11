Il progetto europeo Gaia-X, che ha lo scopo di delineare un sistema cloud integrato, sicuro e sovrano basato su uno standard comune, ha compiuto un ulteriore passo verso l’operatività.

Il team Gaia-X Federation Services, un’iniziativa finanziata dal governo francese, ha infatti reso disponibile in anteprima un catalogo che comprende oltre 170 servizi provenienti da tutta Europa.

La prima versione di questo elenco include 176 servizi erogati da 13 fornitori, tra cui anche realtà italiane, ma il team si è detto fiducioso che il numero possa crescere presto; l’iniziativa, infatti, è aperta e mira a offrire una visione complessiva sull’offerta cloud indicando tutti i dettagli relativi ai requisiti di compliance.

La dashboard segnala infatti tutti i dettagli relativi alla localizzazione dei dati, alle certificazioni di sicurezza, alle funzioni di portabilità delle informazioni e anche all’impatto ambientale.

Uno strumento dimostrativo

Come segnala la nota che ha accompagnato il rilascio, si tratta per ora di un catalogo dimostrativo; gli utenti possono sfruttarne le funzioni per individuare e selezionare i servizi cloud in base a criteri come la protezione dei dati, la sicurezza e la portabilità. Si possono filtrare i servizi per tipo di servizio e livello (IaaS, PaaS, SaaS), certificazioni, localizzazione e naturalmente per fornitore.

La dashboard dimostrativa del catalogo dei servizi Cloud di Gaia-X

Pierre Gronlier, CTO di Gaia-X, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare oggi una demo con centinaia di servizi referenziati attraverso gli sforzi collettivi dei membri di Gaia-X, che mostrano la conformità con i vari layer previsti da Gaia-X. Questa è la prova della nostra capacità di implementare congiuntamente le specifiche chiave sviluppate all’interno del progetto Gaia-X per risolvere le sfide del mondo reale”.

I fornitori di servizi cloud che operano in tutta Europa sono stati inseriti per primi in questo catalogo, ma Gaia-X prevede che il numero crescerà rapidamente, aumentando l’utilità e il valore del servizio proposto.