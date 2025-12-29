Volete dare una marcia in più al vostro nuovo anno? Con Credem Link, il 2026 può iniziare subito con un regalo per voi: fino a 200€ in Buoni Regalo Amazon. Aprendo un conto Credem Link con il codice CREDEM200 entro il 21 gennaio 2026, avrete l’opportunità di trasformare le vostre operazioni quotidiane in vantaggi concreti, semplicemente utilizzando la vostra carta di debito o mantenendo una giacenza minima sul conto.

Vedi offerta su Credem

Come funziona la promozione

La logica è semplice e conveniente: effettuando pagamenti con la vostra carta di debito o mantenendo una giacenza media sul conto, potrete accumulare fino a 200€ in buoni Amazon. In particolare, se entro il 15 febbraio 2026 avrete speso almeno 1.000€ con la carta o mantenuto una giacenza media di 1.000€, riceverete 100€ in buoni Amazon.

Per chi desidera massimizzare il beneficio, la promozione prevede anche un livello superiore: effettuando pagamenti per almeno 2.000€ o mantenendo una giacenza media di 2.000€ entro la stessa data, riceverete 200€ in Buoni Regalo Amazon. Si tratta di un’occasione perfetta per trasformare le vostre spese quotidiane in un regalo concreto da utilizzare su Amazon.

Aprire il conto Credem Link è rapido e sicuro, e l’offerta è valida solo fino al 21 gennaio 2026. Basta inserire il codice CREDEM200 al momento della registrazione per partecipare alla promozione. Non lasciatevi sfuggire questa possibilità di iniziare l’anno con un vantaggio extra e di approfittare dei vostri acquisti su Amazon in modo ancora più conveniente.

Vedi offerta su Credem