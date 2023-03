La Linux Foundation ha pubblicato un rapporto sul valore economico dell’open source, evidenziando come le aziende percepiscano i maggiori vantaggi dal software open source in termini di risparmi sui costi, sviluppo più rapido, standard aperti e interoperabilità.

Il rapporto mostra che quasi due terzi delle aziende intervistate ritengono che i benefici dell’open source superino i costi, e che questo rapporto tra benefici e costi sia in aumento per quasi la metà degli intervistati. Solo il 16% degli intervistati ritiene che il rapporto sia in calo.

Il professor Henry Chesbrough ha condotto l’indagine e l’analisi in collaborazione con LF Research, la sezione di ricerca della Linux Foundation.

Secondo il direttore esecutivo della Linux Foundation, Jim Zemlin, la ricerca evidenzia chiaramente il valore economico sostanziale del software open source per le aziende e che questo valore aumenterà per la maggior parte delle organizzazioni più a lungo e più lo utilizzeranno.

Non è solo questione di costi

Questo rapporto aiuta le aziende a comprendere i benefici, i costi e il valore del supporto e del contributo al software open source che è fondamentale per l’infrastruttura mondiale e rappresenta una forza per l’innovazione.

La ricerca ha coinvolto oltre 430 aziende, tra cui molte delle Fortune 500, che hanno lavorato con software open source per più di 20 anni, dimostrando che le organizzazioni ottengono più valore dal software open source più a lungo lo usano.

Inoltre, il valore aumenta quando le aziende sono più attive nel contribuire alle iniziative open source. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che sarebbe costato molto di più fornire funzioni software da soli piuttosto che utilizzare software open source.

Quasi il 21% degli intervistati ha dichiarato che il vantaggio derivante dall’utilizzo o dal contributo al software open source sta aumentando più rapidamente del costo, un altro 21% ha affermato che i benefici stanno aumentando un po’ più velocemente dei costi e il 7% ha affermato che i benefici stanno aumentando molto più velocemente dei costi.

Henry Chesbrough, professore della Luiss e di Berkeley

I maggiori costi percepiti dell’utilizzo di software open source sono stati le lacune di sicurezza, i costi di supporto nascosti e quelli relativi alla riduzione delle incertezze legali relative alle licenze. Solo un quinto degli intervistati ha dichiarato che i costi percepiti hanno superato i benefici percepiti.

Chesbrough ha commentato: “Vale la pena essere più aperti: il software è una tecnologia la cui importanza è in costante aumento e stiamo vedendo le aziende raccogliere i benefici dell’adozione della tecnologia di base del software open source. L’adozione di software open source consente alle aziende di abbracciare un futuro più vivace, sorprendente ed eccitante”.