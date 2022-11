Gran parte delle imprese vede la sostenibilità ambientale come un obbligo e non come un investimento: è questo il dato principale che emerge dallo studio di Capgemini. La ricerca, intitolata “A world in balance – Why sustainability ambition is not translating to action”, ha coinvolto 668 aziende di vari paesi, tra i quali l’Italia, per valutare i progressi delle iniziative di sostenibilità aziendale.

Dei 2000 dirigenti intervistati, soltanto il 21% ha definito delle misure di sostenibilità chiare; i restanti sottovalutano o male interpretano la necessità di investire su azioni concrete. Ciò che stupisce è il divario tra chi lo considera una priorità e chi, tra questi, ha effettivamente definito delle iniziative per i prossimi anni. Quasi due terzi degli intervistati, infatti, hanno affermato di aver compreso l’importanza delle iniziative per la sostenibilità, eppure meno della metà ha dei programmi definiti per il futuro.

Tra chi si sta prodigando per supportare la sostenibilità sono le imprese più piccole a investire di più. I dati mostrano una situazione comunque piuttosto preoccupante: più della metà delle aziende coinvolte non ha un sistema adeguato per la gestione delle iniziative, e finora solo il 47% di esse sta cercando figure esperte in materia.

I fattori principali che spingono le imprese a investire sulla sostenibilità sono le aspettative dei dipendenti, sia quelli attuali che quelli potenziali, e la rigidità delle normative attuali e future. Poche sono le imprese che vedono in queste iniziative anche un aumento dei ricavi: molte non conoscono a fondo i benefici delle azioni da intraprendere, né per il proprio ricavato né per l’ambiente.

Fortunatamente gran parte dei dirigenti coinvolti è consapevole dell’impatto ambientale della propria azienda, e il numero di imprese che sta cominciano a investire sulla sostenibilità è in aumento. In generale la conoscenza del tema è più diffusa, ma la transizione ecologica sta andando ancora a rilento.