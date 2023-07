Instagram ha annunciato l’arrivo della feature “abbonamento” anche in Italia: nel corso delle prossime settimane i creator italiani potranno accedere agli abbonamenti e cominciare a guadagnare grazie al supporto dei propri follower.

Pexels

Inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, la nuova funzionalità di Instagram sarà presto accessibile, oltre che in Italia, anche in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Spagna e Regno Unito per tutti i creator ritenuti “idonei” dalla piattaforma, ovvero coloro che hanno una presenza stabile e consolidata sul social e che pubblicano contenuti attinenti alle linee guida di Instagram.

Con questa funzionalità i creator potranno condividere contenuti esclusivi con gli abbonati, come post, reel, storie, messaggi e dirette. Gli abbonamenti consentiranno di creare una community di fan e comunicare in maniera diretta con essa. I contenuti destinati agli abbonati saranno contraddistinti da un badge o un cerchio viola nelle storie.

I creator potranno inoltre creare canali broadcast e chat esclusivamente per gli abbonati, fornendogli informazioni speciali nei canali dedicati a loro, e le interazioni con essi avranno priorità sulle altre.

Pexels

Sarà anche possibile, a discrezione del creator, attivare offerte per mantenere gli abbonati: la promozione Prossimi 5 offre uno sconto permanente del 50% ai prossimi 5 abbonati al profilo, mentre la promozione per l’annullamento offre un mese gratuito ai follower che provano ad annullare l’abbonamento durante il primo mese.

Oltre a dove rispettare le linee guida sulla sicurezza dei contenuti di Instagram, per usare la feature degli abbonamenti i creator non potranno pubblicare video statici o in loop, sondaggi con immagini statiche o caroselli di immagini, collage di testi o inserzioni incorporate. L’obiettivo di Instagram è creare una community coesa per unire creator e fan, premiando questi ultimi con contenuti esclusivi e di valore.

Il prezzo dell’abbonamento non è fisso, ma viene impostato dal creator che può cambiarlo in qualsiasi momento.