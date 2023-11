In Italia solo l'1% delle startup chiede finanziamenti

Tra le imprese che richiedono finanziamenti e incentivi, le startup rappresentano meno dell'1%, anche se due realtà su tre riescono a ottenere l'accesso alle misure di sostegno.

Secondo i dati raccolti da Golden Group, agenzia di finanza agevolata, relativi al biennio 2021-2023, su oltre 21 mila richieste richieste di finanziamenti solo 142 provengono da startup; in compenso, di queste 94 riescono ad accedere alle agevolazioni.

In media queste realtà sono riuscite a ottenere più di 50 mila euro, per un totale che supera i 4 milioni di euro.

Pexels

Il motivo principale dietro il basso tasso di partecipazione è la cosiddetta "alta mortalità" delle startup: più di due terzi di queste realtà falliscono entro il primo anno di attività.

Un'altra motivazione è da cercare nella scarsa conoscenza degli strumenti di finanza agevolata da parte dei giovane e nelle procedure spesso molto complesse che scoraggiano l'adesione ai bandi.

I finanziamenti sono un aiuto fondamentale per le startup poiché le supportano nelle fasi iniziali, quelle più difficili da superare. Secondo i dati di Golden Group, sette startup su dieci hanno dichiarato di non avere fondi a sufficienza per superare il primo anno di attività.

Accedere alle risorse di finanza agevolata diventa indispensabile per sopravvivere in un mercato che sta diventando sempre più competitivo.

"La finanza agevolata può dare risposte concrete a questo tipo di realtà imprenditoriali, che hanno strutture piccole, ma spesso contano su idee innovative e grandi visioni aziendali" ha commentato Fabio Leoni, CEO di Golden Group. "Ora più che mai è necessario promuovere la conoscenza di questi strumenti e delle realtà che, come noi supportano le imprese innovative nel loro percorso di crescita".