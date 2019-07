Incubo fatturazione elettronica? SAP Document Compliance parla italiano

SAP Document Compliance è il progetto con cui SAP cambia nome alla sua suite per la creazione e la gestione di fatture elettroniche, conformi agli standard dell’Agenzia delle Entrate. Come sappiamo, dopo il settore pubblico, anche per i rapporti B2B viene emesso un documento con caratteristiche specifiche, la FatturaPA, che poggia sul Sistema di Interscambio […]

SAP Document Compliance è il progetto con cui SAP cambia nome alla sua suite per la creazione e la gestione di fatture elettroniche, conformi agli standard dell’Agenzia delle Entrate. Come sappiamo, dopo il settore pubblico, anche per i rapporti B2B viene emesso un documento con caratteristiche specifiche, la FatturaPA, che poggia sul Sistema di Interscambio (SdI). La valenza di SAP Document Compliance, disponibile adesso anche in italiano, sta nel rendere possibile la trasformazione dei dati sulle transazioni creati su SAP ECC o su SAP S/4HANA nel formato predefinito (il file XML) e trasferirlo elettronicamente al sistema esterno attraverso SAP Cloud Platform Integration. Secondo SAP, la soluzione è giù utilizzata da oltre 400 clienti in Italia di ogni dimensione e attivi in tante tipologie di settore. L’adozione è possibile senza interruzione dei progetti in corso e impiegando una forza lavoro minima, con un approccio end-to-end, un’esperienza utente unificata, semplicità di utilizzo attraverso un set di strumenti e tempi di realizzazione più rapidi. «Le grandi aziende hanno vissuto l’obbligo alla fatturazione elettronica come una naturale evoluzione tecnologica e non ha costituito un grosso problema anche perché molte di queste organizzazioni avevano già avviato un percorso di digitalizzazione” – ha dichiarato Carla Masperi, Chief Operating Officer di SAP Italia. Ha poi continuato: «Con SAP Document Compliance abbiamo voluto mettere a disposizione del mercato una soluzione di rapida implementazione e semplice da utilizzare e i feedback dei clienti ci dicono che siamo sulla strada giusta». Ricordiamo che, dopo l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione, dal primo gennaio 2019 lo stesso obbligo è entrato in vigore per i soggetti privati.