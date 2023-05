Samsara ha pubblicato lo State of Connected Operations report nel quale ha analizzato lo stato dell’innovazione nelle grandi industrie e come i leader aziendali stanno investendo sulla digitalizzazione. L’indagine si è concentrata in particolare sul mondo dell’industria e dell’IoT aziendale.

Pexels

Come riportato da BusinessWire, la ricerca ha evidenziato che le realtà per cui la digitalizzazione è tra le prime priorità riusciranno ad affrontare al meglio l’instabilità economica e raggiungere, se non superare, i propri obiettivi finanziari.

Secondo Samsara, il futuro delle industrie è nell’IA e in ambienti sempre più connessi: l’indagine riporta che l’84% dei leader intervistati ha intenzione di introdurre l’IA generativa nei processi entro il 2024, e il 91% sfrutterà l’automazione per modernizzare le operazioni.

“I leader dovranno superare le difficoltà e affinare le soluzioni che sfruttano il massimo potenziale dell’IA per migliorare i processi esistenti e risolvere nuove problematiche” si legge nel report. L’intelligenza artificiale sarà in grado di organizzare e analizzare enormi volumi di dati raccolti dai sensori posizionati sui siti operativi, sui veicoli e su ogni tipo di risorse, riducendo il lavoro manuale e abilitando processi decisionali più precisi.

Pixabay

Entro il 2025 più della metà dei dipendenti delle industrie userà flussi digitali per svolgere il proprio lavoro; per questo motivo, mansioni e ruoli cambieranno profondamente. I leader aziendali prevedono che in meno di due anni 1 lavoratore su 6 svolgerà una professione che oggi non esiste: le imprese stanno investendo nella ridefinizione delle skill interne per prepararsi alla digitalizzazione e trarre il massimo valore dalle nuove tecnologie.

Industria: aumentano gli investimenti nei veicoli elettrici e autonomi

Tra i grandi protagonisti della rivoluzione digitale dell’industria ci saranno anche i veicoli elettrici e autonomi: secondo il report, il 51% delle industrie sta già usando o ha in piano di usare veicoli autonomi nel 2023, e i leader prevedono che entro il 2030 l’automazione sarà adottata in tutti gli ambiti dell’organizzazione.

L’adozione dei veicoli elettrici, nata per combattere il costo crescente del carburante, ora sta virando verso la monetizzazione degli stessi: le industrie hanno intenzione di offrire abbonamenti o piani pay-per-use per usufruire delle proprie stazioni di ricarica e di rivendere l’energia prodotta alla rete nazionale. I leader prevedono che entro il 2025 il 53% della propria flotta di veicoli sarà elettrica o ibrida.

Pexels

La riduzione di emissioni è una delle priorità principali per il 2023 e, oltre all’uso di veicoli elettrici, le industrie stanno puntando su strategie di ottimizzazione dei percorsi dei veicoli in strada e su tecniche per ridurre l’uso di carburante.

“Non c’è dubbio che assisteremo a cambiamenti monumentali nelle operazioni industriali” ha affermato Jeff Hausman, Chief Product Officer di Samsara, intervistato da BusinessWire. “I leader aziendali stanno facendo investimenti mirati a rafforzare le loro organizzazioni e migliorare l’esperienza cliente per milioni di persone”.

Ancora una volta la digitalizzazione si conferma come l’unica via possibile per affrontare l’instabilità economica e anticipare i trend del futuro. Rivedere il modo in cui si svolgono le operazioni, investendo sull’automazione e sulle nuove tecnologie, è fondamentale per creare ambienti connessi, abbattere i costi e massimizzare l’efficienza operativa.