Se è vero che il cloud sta aiutando le imprese a far fronte alla crisi economica, le realtà che lo stanno adottando solo ora fanno fatica a integrarle per via dei costi elevati della tecnologia. Il Cloud Pulse Survey di IDC relativo al Q4 del 2022 ha evidenziato che i crescenti costi del cloud stanno influendo negativamente sul ROI (Return On Investment): il 55% dei rispondenti ha affermato che le spese elevate delle tecnologie cloud hanno ridotto il valore degli investimenti.

Con una pressione economica che impatta direttamente il 45% delle imprese, le organizzazioni cercano soluzioni che migliorino i processi operativi, riducano i costi amministrativi e aumentino i guadagni. Il cloud viene visto come una soluzione in grado di garantire un ROI elevato a fronte di una profonda revisione dei processi, ma i costi dei servizi e dei talenti stanno pesando sempre di più sulle imprese.

I benefici del cloud continuano a superare il problema dei costi: il 57% delle compagnie intervistate ha affermato di aver bisogno di livelli elevati di digitalizzazione per supportare le nuove strategie di business. Le aziende, però, scelgono in maniera più oculata i provider cloud, cercando il miglior servizio al prezzo più basso.

I provider di servizi, in risposta a queste richieste, hanno dovuto adattare la propria offerta per non perdere i propri clienti: secondo il report di IDC, nel 2022 il 53% delle compagnie ha cambiato provider dopo anni proprio per via dei costi.

Quasi un quarto delle imprese intervistate sta rivedendo la propria infrastruttura cloud per tagliare le spese, ad esempio riducendo la complessità dei sistemi e riportando parte dei componenti on-premise. Il cloud, però, ormai non è più una prerogativa del reparto IT: anche il reparto finanziario delle imprese sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella scelta dei provider e delle tecnologie cloud a causa dell’aumento della spesa, portano le aziende a rivedere il piano di budget.

Le imprese che si stanno avvicinando ora al mondo del cloud stanno ponendo molta attenzione ai costi diventati ormai una delle principali preoccupazioni per il business. Anche chi aveva già degli ambienti cloud ben avviati sta investendo sulla revisione dei servizi per rendere il business più agile e risparmiare.