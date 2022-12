L’ultima ricerca di IDC ha preso in esame lo stato dell’infrastruttura digitale aziendale, ormai indispensabile per il business. Di essa fanno parte tutte le risorse legate alla connettività di rete, al supporto alle operazioni e alla gestione di dati e personale. Tra queste figurano, ad esempio, i servizi cloud e on-premise, i tool di analytics e tutto l’ecosistema di eventuali partner.

Infrastruttura Digitale

Ormai l’infrastruttura digitale ha assunto un ruolo fondamentale per lo sviluppo aziendale: nessuna realtà può esimersi dall’investire su risorse e strumenti digitali per potenziare il proprio business.

Ottimizzare le proprie risorse digitali, puntando sulle tecnologie innovative, garantisce resilienza e sicurezza ai sistemi, insieme a maggiori ricavi e produttività. IDC ha individuato 10 trend e previsioni per i prossimi 5 anni che sottolineano come l’infrastruttura digitale assumerà un ruolo sempre più importante per le organizzazioni di tutto il mondo: