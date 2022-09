Ingecom, distributore a valore aggiunto spagnolo attivo nel settore della Cybersecurity, ha festeggiato i suoi primi tre anni di presenza in Italia sotto la guida del Country Manager Sergio Manidi. Nonostante un periodo storicamente tormentato, Ingecom ha visto crescere il proprio fatturato globale dai 29,9 milioni di euro del 2019 fino ai 36 milioni del 2021.

La particolarità di questo distributore a valore aggiunto è quella di gestire in maniera esclusiva per l’Italia la maggior parte dei marchi trattati. Negli ultimi due anni il raggio di azione di Ingecom si è allargato con successo nei settori della Cyber Intelligence e dell’Operational Technology, inglobando nella gamma di soluzioni distribuite, quelle di vendor quali Kela, Medigate, Forescout, ZeroFox che possono vantare un’ampia esperienza in questo campo.

Il country manager per l'Italia Sergio Manidi con il CEO Javier Modubar

In un incontro con la stampa italiana il Country Manager Sergio Manidi ha confermato che “La scelta di puntare su brand innovativi, che con le loro tecnologie possono soddisfare settori eterogenei, ci ha permesso di farci spazio sul mercato e dare un valore aggiunto ai nostri partner”, mentre il CEO Javier Modubar ha definito un successo la presenza di Ingecom in Italia nonostante la pandemia e la crisi internazionale che perdura tutt’ora.

Ingecom può vantare nel 2022 oltre 40 figure commerciali e tecniche e un portfolio prodotti sempre più eterogeneo con circa 30 vendor a livello globale e 16 a livello nazionale, con una rete locale di oltre 80 System Integrator.

L’acquisizione di parte del Gruppo MultiPoint, distributore a valore aggiunto europeo, persegue l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per l’area del Mediterraneo, a beneficio non solo dei due VAD, ma anche dei loro clienti. L’ultima nuova collaborazione importante risale a luglio di quest’anno e ha riguardato il vendor Tehtris, leader mondiale nella neutralizzazione automatica degli attacchi informatici senza alcun apporto umano.