Ingecom sigla un nuovo accordo di distribuzione con Medigate per l’Italia

Ingecom, distributore a valore aggiunto spagnolo attivo nel campo della sicurezza informatica e della cyber intelligence, ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo di distribuzione per il mercato italiano con Medigate, l’azienda statunitense che offre una piattaforma per la sicurezza dei dispositivi medici connessi.

Dal marzo scorso, Ingecom distribuisce Medigate nella penisola iberica e adesso la partnership si estende anche per l’Italia. Questa distribuzione si aggiunge al portfolio del VAD, che è composto da 16 marchi e 24 soluzioni tecnologiche focalizzate sulla sicurezza informatica in vari settori.

La soluzione di Medigate è volta a rilevare e proteggere l’ecosistema dei dispositivi medici progettati da produttori altamente specializzati in questo settore che spesso si trovano senza visibilità sugli strumenti di sicurezza sempre più connessi anche a internet.

La piattaforma proprietaria di sicurezza basata sul cloud consente ai team IT di proteggere le aziende, i dati e la privacy dei pazienti da malware, ransomware o altri attacchi informatici avanzati che mirano ai dispositivi medici connessi. Medigate promette un livello di sicurezza IT elevato, offrendo visibilità su tutti i dispositivi collegati in rete, rilevamento di potenziali minacce e prevenzione automatica degli attacchi. Queste funzionalità distinguono la soluzione dell’azienda dalle altre presenti sul mercato.

Javier Modúbar, CEO di Ingecom

«La partnership con Ingecom è un passo fondamentale nell’impegno di Medigate di migliorare la sicurezza dei dispositivi medici e quelli IoT che proteggono i pazienti, i medici e le reti ospedaliere in Italia. Siamo lieti di offrire le nostre soluzioni come parte del forte portafoglio di Ingecom» ha detto il co-fondatore e CEO di Medigate, Jonathan Langer.

«Siamo soddisfatti di questo accordo con Medigate in Italia, in quanto è una realtà leader nel settore e completa altre soluzioni nel nostro portafoglio. Medigate possiede la prima posizione nel rilevare e prevenire gli attacchi ai dispositivi IoMT, offrendo una piattaforma avanzata di gestione degli impianti. Inoltre, l’azienda è integrata anche con altri vendor nel nostro portfoglio come Forescout. Crediamo che Medigate fornirà agli integrator un vantaggio competitivo per i loro clienti» sono le parole di Javier Modúbar, CEO di Ingecom.

Peraltro, di recente Forrester ha pubblicato un rapporto sulla sicurezza dei dispositivi medici connessi, che fa parte della serie di studi sviluppati nel proprio rapporto New Wave, nel quale riconosce Medigate come leader all’interno di questo mercato emergente, collocandolo tra i primi quattro fornitori, e, inoltre, qualifica Medigate come Strong Performer.

Lo studio è nuovo nel campo della sicurezza in quanto si concentra sul settore sanitario e sulla protezione dei dispositivi medici, particolarmente urgente per gli strumenti di sicurezza informatica. Un tema molto discusso durante il periodo della pandemia di Covid-19.