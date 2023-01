Concludiamo la carrellata sull’iniziativa A taste of Italian Innovation, che ha portato al Ces 2023 di Las Vegas i prodotti e le tecnologie di 50 startup selezionate dalla Italian Trade Agency, analizzando le aziende e i prodotti che si occupano di energie rinnovabili, mobilità e sicurezza informatica.

CryptoLab è attiva nel settore della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale. Ha sviluppato un sistema di autenticazione che sblocca qualsiasi dispositivo con le onde cerebrali.

Cyber Evolution ha realizzato LECS, un sistema plug & play che protegge reti locali e infrastrutture cloud dagli attacchi in modo automatico: una volta collegato al router analizza le minacce e risponde senza configurazione o manutenzione.

LECS è un sistema plug & play per protegge reti locali e infrastrutture cloud.

E-Match di E-Mod è una piattaforma di condivisione documentale che associa produttori e consumatori di energie rinnovabili per semplificare l’iter che porta dalla richiesta delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti.

Mobilità urbana elettrica

Evolvo propone a privati, aziende ed enti locali soluzioni di mobilità urbana sostenibile, come il noleggio a lungo termine di e-bike e scooter elettrici, la fornitura di attrezzatura e stazioni di ricarica smart dotate di dispositivi di sicurezza.

MyMoney ha creato un sistema biometrico per autorizzare i pagamenti basato sull’impronta digitale. Il sistema riconosce un’impronta reale da un falso e può essere usato per i pagamenti così come per l’accesso a luoghi fisici.

Security Pattern ha sviluppato SUM, un sistema di scansione e gestione delle vulnerabilità per i device IoT, che riunisce i dati in una piattaforma cloud e offre soluzioni per arginare potenziali falle nella sicurezza.

Skyproxima è una startup aeronautica che progetta sistemi di trasporto medico. Il programma Philotea implementa una filiera composta da veicoli aerei rapidi per le emergenze, contenitori smart termo-autonomi e sistemi di controllo del volo, oltre a una rete infrastrutturale a terra.

Trackting sviluppa e produce device geolocalizzati per prevenire il furto di veicoli, soprattutto biciclette. Il tracker invia allarmi di sicurezza in tempo reale, allertando anche le forze dell’ordine, ed è studiato in modo da essere del tutto invisibile sul veicolo. Il device ha un’autonomia di carica di un anno.

Un dispositivo invisibile montato sulla bicicletta consente il suo tracciamento.

Western Engineering ha brevettato Westernchain, un sistema che automatizza lo scambio di energia proveniente da fonti rinnovabili tra produttori e consumatori, massimizzando il consumo rinnovabile collettivo. Il sistema di monitoraggio e contabilità è basato su blockchain per assicurare trasparenza e tracciabilità.