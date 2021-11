Inside Technologies organizza il primo AperiTeams Conference Security Day

Inside Technologies organizza la prima edizione dell’AperiTeams Conference, un appuntamento rivolto a tutte le aziende del settore informatico (e non solo), che ha come scopo fare il punto sui temi più caldi della sicurezza, dalla compliance dell’infrastruttura IT on-premises al multi-cloud. La conferenza è a Concorezzo (provincia di Monza e Brianza) il 25 novembre.

Una giornata di sessioni tecniche, su tecnologie Microsoft e non solo, presentate da speaker che ogni giorno sono a contatto con gli scenari reali e che portano la loro esperienza “from field”. Tanti i protagonisti che racconteranno le loro esperienze.

A partire da Silvio Di Benedetto di Inside Technologies, ad Andrea Gallazzi di iQuad. Ma anche Andrea Benedetti di Microsoft, Marco Polverigiani di ALLNET.Italia, Maurizio Taglioretti di Netwrix, Roberto Depiera di Zyxel e Simone Frigerio ancora Microsoft.

Come ci spiega Silvio Di Benedetto: «Adesso è ora di fare davvero sicurezza, un tema che non può più restare negli uffici, parlandone e basta, senza metterlo in pratica. Quello a cui puntiamo, con la conferenza, è mostrare scenari concreti di intervento».

«Come proteggere i client, i server, la posta, come si usa un SIEM. Insomma, cercheremo di dare informazioni al cliente finale con cui possa capire a che punto è la sua azienda, sul percorso di adozione di un giusto grado di sicurezza».

Questa l’agenda:

08:30 – 09:15 – Registrazione e Welcome Coffee

09:15 – 09:45 – Opening

09:45 – 10:45 – Proteggere Client e Server con Microsoft Defender for Endpoint e Microsoft Defender for Cloud

10:45 – 11:00 – Break

11:00 – 12:00 – Rilevare e Prevenire gli Attacchi con Microsoft Sentinel

12:00 – 13:00 – Proteggere Database e storage con Azure Purview

13:00 – 14:00 – Pranzo

14:00 – 15:00 – Le Soluzioni Zyxel di Cloud Networking e Security per la digitalizzazione delle imprese

15:00 – 15:15 – Break

15:15 – 16:15 – Configurare Microsoft Defender for Office 365 e Best Practice

16:15 – 17:15 – File Integrity Monitoring e Configuration Management

17:15 – 17:45 – Strong authentication: Autenticazione Multiprotocollo con Yubico

18:00 – Aperitivo by Meme Cocktails e Biova

Una particolarità di AperiTeams Conference è il solo svolgimento in presenza. «Questo da vantaggi essenziali rispetto alla modalità online, a cui ovviamente abbiamo dovuto guardare tutti per via delle restrizioni degli ultimi mesi. Ma, dal vivo, ci sono delle attività a cui non si può rinunciare e che il digitale non permette».

«Pensiamo al networking al confronto con aziende e persone del proprio settore. Ma anche al potersi fermare con gli esperti e parlare di quanto mostrato sul palco. Inoltre, la conferenza fisica ci obbliga, in un certo senso, ad impegnare un certo tempo a quell’appuntamento mentre, con le videocall, si finisce spesso per fare mille cose assieme, con risultati non ottimali» conclude Di Benedetto.