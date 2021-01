Instagram presenta la dashboard per professionisti

Instagram ha lanciato una nuova dashboard del suo servizio dedicata ai professionisti. Si tratta di un nuovo strumento per monitorare le prestazioni, accedere a strumenti professionali e scoprire contenuti formativi selezionati da Instagram.

«Ci impegniamo sempre ad aiutare i creator a trasformare le loro passioni in una vita e a supportare le piccole imprese. Come parte del nostro continuo impegno per fornire ai creatori e alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno, annunciamo Professional Dashboard, una destinazione centrale per monitorare le prestazioni, accedere e scoprire strumenti professionali ed esplorare le informazioni educative curate da Instagram» afferma l’azienda parte del gruppo Facebook.

«Per tutto il 2020, abbiamo lanciato una serie di prodotti per aiutare i creatori e le aziende a raggiungere i loro obiettivi su Instagram come badge, Instagram Shop, Checkout e strumenti di Branded Content. Abbiamo anche iniziato a consolidare questi strumenti e risorse in un unico hub centrale».

«Dal lancio a novembre, oltre 82 milioni di account hanno visitato l’hub delle risorse professionali e 37 milioni di account hanno sfruttato almeno un elemento. Abbiamo sfruttato questo trend con la nuova dashboard professionale e continueremo a migliorare l’esperienza per tutto il 2021».

Ci sono tre caratteristiche principali su Professional Dashboard. La prima permette di tenere traccia delle prestazioni e scoprire approfondimenti e tendenze in base al rendimento degli account.

La seconda caratteristica mira a far crescere le attività, accedendo facilmente agli strumenti per gestire l’account in modo più efficiente, scoprendo nuovi strumenti per costruire l’attività e controllare lo stato e l’idoneità della monetizzazione. Infine, una sezione per rimanere connesso e individuare come ottenere il massimo da Instagram, attraverso risorse educative curate tra cui suggerimenti, trucchi, indicazioni e ispirazione.

«Sebbene alcune di queste risorse esistano già su Instagram, speriamo che riunirle in un unico luogo possa rendere più facile per i professionisti scoprire e accedere agli strumenti più adatti a loro. Aggiungeremo molto altro alla dashboard mentre continuiamo a costruire una suite di strumenti che aiutano i creatori e le aziende a crescere e ad avere successo su Instagram». La dashboard è disponibile per tutti gli account aziendali e creativi su Instagram.