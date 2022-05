Nella seconda giornata di Intel Vision, l’azienda si è concentrata sulle soluzioni volte a soddisfare le attuali esigenze di sicurezza per aiutare le imprese a prepararsi ad affrontare le sfide di domani.

Approfondendo uno degli elementi di sicurezza più importanti per qualsiasi organizzazione, il “trust”, Intel ha presentato un’autorità indipendente di certificazione della fiducia sotto forma di un’innovativa implementazione di sicurezza basata sui servizi denominata Project Amber.

L’azienda ha anche dato dimostrazione di implementazioni di AI sicura e responsabile, delineando la sua strategia per potenziare la crittografia quantum resistant per la prossima era del calcolo quantistico.

“In un momento in cui le organizzazioni traggono sempre maggiore valore dal cloud, la sicurezza non è mai stata così importante”.

“La fiducia va di pari passo con la sicurezza ed è ciò che i nostri clienti si aspettano e richiedono quando utilizzano la tecnologia di Intel”, ha affermato Greg Lavender, Chief Technology Officer, Senior Vice President e General Manager, Software and Advanced Technology Group di Intel.

“Con l’introduzione di Project Amber, Intel sta portando il confidential computing a un nuovo livello, rafforzando l’impegno dell’azienda verso un approccio zero-trust nei confronti dell’attestazione e della verifica delle risorse di elaborazione in rete, all’edge e nel cloud“.

Le aziende operano nel cloud e dipendono da esso per supportare la forza lavoro da remoto, che richiede più dispositivi, accesso ininterrotto e strumenti di collaborazione.

intel 2020

Le soluzioni tecnologiche devono proteggere i dati non solo in memoria e in transito, ma anche quando sono in uso, salvaguardando risorse preziose e riducendo al minimo le possibilità di attacco.

Project Amber consente alle aziende di verificare da remoto l’affidabilità di una risorsa IT in ambienti cloud, edge e on-premise. Questo servizio opera indipendentemente dal fornitore dell’infrastruttura che ospita i carichi di lavoro di confidential computing.

Il confidential computing, la protezione dei dati in uso mediante l’esecuzione di calcoli in ambiente TEE (trusted execution environment) basato su hardware, è un mercato in crescita.

Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), disponibile sulla piattaforma Intel Xeon Scalable, è oggi una delle principali tecnologie alla base del confidential computing e abilita casi d’uso del cloud vantaggiosi per le organizzazioni che gestiscono regolarmente dati sensibili.

La base fondativa della fiducia in un ambiente informatico riservato viene stabilita tramite un processo definito di attestazione. La verifica di questa affidabilità è un requisito fondamentale per i clienti che necessitando di proteggere i propri dati e proprietà intellettuale mentre spostano i carichi di lavoro sensibili nel cloud.

Progettato per essere indipendente dal cloud, questo servizio supporterà i carichi di lavoro IT riservati nel cloud pubblico, nel cloud privato/ibrido e all’edge.

L’interposizione di una terza parte per fornire l’attestazione aiuta a fornire obiettività e indipendenza per migliorare la sicurezza del confidential computing.

Nella sua prima versione, Project Amber intende sostenere carichi di lavoro di confidential computing distribuiti come contenitori “bare metal”, macchine virtuali (VM) e contenitori in esecuzione in macchine virtuali che utilizzano Intel TEE.

La versione iniziale supporterà Intel TEE, con piani per estendere la copertura a piattaforme, dispositivi e altri TEE in futuro.

Intel sta inoltre collaborando con alcuni ISV per abilitare servizi fiduciari che includono Project Amber. Nuovi strumenti software, come le API pubblicate che consentono agli ISV di incorporare Project Amber per potenziare software e servizi, integreranno le piattaforme e le tecnologie di Intel e porteranno maggiore valore a clienti e partner.

Intel prevede di lanciare un pilota di Project Amber per i clienti nella seconda metà del 2022, seguito dalla disponibilità a tutto il mercato nella prima metà del 2023.