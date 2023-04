Dassault Systèmes e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno firmato una lettera d’intenti per supportare la comunità europea nell’innovazione del settore “nuovo spazio”, che comprende la commercializzazione dello spazio da parte di aziende private.

L’annuncio è stato fatto durante l’evento New Space Networking presso la sede di Dassault Systèmes in Francia, in occasione della Paris Space Week.

Le due organizzazioni collaboreranno per promuovere e accelerare le nuove startup spaziali attive nei Business Incubation Centers dell’ESA in Europa, fornendo loro tecnologia, mentoring e networking per sviluppare le loro innovazioni.

L’ESA è leader europeo nel settore spaziale e ha una rete di 29 ESA Business Incubator Centers in tutta Europa per supportare lo sviluppo di idee, startup e innovazioni nel settore spaziale. L’accordo si basa su una partnership già esistente tra ESA BIC Bavaria e Dassault Systèmes, con l’obiettivo di estenderla ad altri ESA BIC.

Dassault Systèmes ed ESA riconoscono l’importanza della digitalizzazione nello sviluppo di innovazioni di successo per il settore spaziale, che ha visto l’introduzione di nuovi modelli per i satelliti, i viaggi spaziali, le spedizioni esplorative e altri sistemi aerospaziali negli ultimi anni.

La piattaforma 3DEXPERIENCE

L’accordo fornirà alle startup della rete ESA BIC l’accesso alla piattaforma cloud 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes. La piattaforma offre nuovi modi per concettualizzare, progettare, produrre, testare, certificare e sostenere nuovi veicoli spaziali.

Le startup potranno beneficiare di applicazioni leader di settore per sviluppare i loro progetti in un ambiente virtuale 3D e ottimizzare la collaborazione all’interno dei team e con la rete di esperti in tutto il mondo. Il 3DEXPERIENCE Lab di Dassault Systèmes è dedicato all’open innovation.

Geraldine Naja, Direttore per la Commercializzazione, l'Industria e il Procurement, di ESA

Geraldine Naja, Direttore per la Commercializzazione, l’Industria e il Procurement, di ESA, ha commentato: “La rete BIC dell’ESA ha sostenuto oltre 1.300 startup e la Direzione per la Commercializzazione, l’Industria e il Procurement ha l’obiettivo di supportare ulteriormente queste aziende nel loro percorso di scaling-up attraverso la creazione di ponti con partner aziendali, investitori e con altri programmi interni all’ESA”.

David Ziegler, Vice President Aerospace & Defense Industry, Dassault Systèmes, ha aggiunto: “Siamo in prima linea nell’ondata di innovazione che sta attraversando il settore spaziale. Tra dieci anni, avremo 10 volte il numero attuale di satelliti in orbita intorno alla Terra”.

“Poiché la democratizzazione dello spazio sta aprendo nuove possibilità in questo settore, questa corsa all’innovazione si sta estendendo anche alle nuove startup spaziali in Europa. La nostra collaborazione con l’ESA consentirà a queste startup di accelerare la progettazione, la produzione, il collaudo e l’utilizzo di tecnologie rivoluzionarie che daranno vita a una nuova economia spaziale globale”, ha concluso Ziegler.