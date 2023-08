Sempre più aziende e organizzazioni stanno scegliendo il cloud per sopravvivere in un mercato difficile, aumentando la domanda di talenti qualificati. Secondo una ricerca di Gartner, la spesa per il cloud pubblico dovrebbe passare dai 490 milioni di dollari del 2022 a più di un miliardo nel 2026, spingendo di conseguenza le imprese a cercare nuovi professionisti per colmare il gap di conoscenza.

Pexels

L’offerta, però, resta molto scarsa: attualmente ci sono cinque milioni di ruoli specializzati nel cloud non coperti. I talenti hanno quindi a disposizione un’enorme opportunità per sviluppare nuove competenze digitali ed esplorare nuovi percorsi di carriera; al contempo, anche le aziende possono trarre enormi vantaggi dagli investimenti nelle competenze digitali.

Secondo una ricerca di Gallup e AWS, investire nella digitalizzazione dei talenti può generare fino a 4,2 trilioni di dollari di PIL annuo e le imprese possono registrare una crescita del fatturato annuo del 168% in più rispetto alle compagnie che non investono nelle skill digitali.

I dati della ricerca dimostrano anche che il 72% delle organizzazioni con talenti più digitalmente avanzati ha introdotto prodotti innovativi sul mercato, rispetto al 47% delle imprese che possiedono solo skill “base”.

Pexels

I lavoratori stessi sono interessati ad accrescere le proprie competenze per via dei benefici che comporta: specializzarsi nel cloud e acquisire capacità avanzate significa non solo avere uno stipendio più elevato, ma anche essere più soddisfatti delle mansioni e più sicuri del proprio posto di lavoro. Stando ai risultati dello studio, il 98% dei lavoratori che ha seguito una formazione per accrescere le proprie skill tecniche nell’ultimo anno ha riscontrato almeno uno di questi benefici nella carriera lavorativa.

Per questi motivi, il 73% dei lavoratori in Italia vorrebbe essere formato in una o più delle competenze considerate nello studio, tra le quali figurano il data mining, l’intelligenza artificiale, l’uso di tool cloud-based e la configurazione delle reti.

Investire sui talenti e sulle competenze digitali avanzate porta benefici sia alle imprese che ai lavoratori stessi e, nel complesso, promuove l’innovazione e la crescita. Il cloud ha aumentato la richiesta da parte delle organizzazioni e creato nuove occasioni di crescita professionale.

Le sfide nell’acquisizione di nuovi talenti

Nonostante le imprese siano interessate ad acquisire nuovi talenti specializzati, ci sono ancora alcuni ostacoli che rallentano le nuove assunzioni.

Dal punto di vista dei candidati, accedere a corsi formativi e seguirli è difficile non solo per i costi spesso elevati (38%), ma soprattutto per la mancanza di tempo (47%). Gli ostacoli non si limitano a questo: gran parte delle imprese richiede qualifiche minime che i candidati spesso non possiedono, come esperienza pregressa in determinate mansioni e una laurea triennale in informatica.

Pexels

Vista la carenza di talenti, le organizzazioni dovrebbero sia favorire la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione, per esempio finanziando una parte dei costi e lasciando del tempo per dedicarsi all’apprendimento, sia rivedere il processo di assunzione e i requisiti minimi richiesti.

Le imprese continuano a preferire candidati con titoli di studio universitari nell’ambito delle scienze informatiche, ma molte realtà stanno cominciando a valutare positivamente le figure con certificazioni per skill digitali.

È probabile che nei prossimi anni la diffusione dei programmi di formazione riconosciuti come validi, provenienti da grandi firme tecnologiche, porterà sempre più imprese a investire su questi nuovi talenti per sopperire alla mancanza di figure specializzate.

Mentre il mercato digitale continua a evolvere, la richiesta di competenze digitali avanzate si fa sempre più insistente; investire nello sviluppo di skill avanzate è la chiave per continuare ad avere successo sfruttando la potenza delle nuove tecnologie.