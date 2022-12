L’Italian Trade Agency (ITA) parteciperà al CES 2023 di Las Vegas con l’obiettivo di promuovere l’ecosistema di innovazione e competitività del Paese in tutti i settori economici. ITA presenterà 51 startup rappresentative dei principali settori tecnologici italiani, organizzerà eventi per raccontare il supporto all’innovazione e presenterà il nuovo Centro di innovazione INNOV.IT, aperto da poco a San Francisco. L’obiettivo è offrire agli investitori e ai partner stranieri un assaggio dell’innovazione italiana.

Roberto Luongo, Direttore Generale di Agenzia ICE.

Roberto Luongo, Direttore Generale di Agenzia ICE, ha dichiarato: “Anche quest’anno portiamo l’ecosistema italiano al più importante appuntamento mondiale per il settore. Un ecosistema ormai maturo, che nel 2022, a 10 anni esatti dalla sua nascita ufficiale con lo Startup Act, conta quasi 14 mila startup innovative registrate e nel 2022 raggiungerà quota 2 miliardi di investimenti”.

La presenza al CES

Nel padiglione italiano dell’Eureka Park saranno presenti 51 startup, di cui 9 appartenenti alla Regione Marche e 10 presentate da Sardegna Ricerche. Partner dell’ITA saranno anche il Centro Estero per l’Internazionalizzazione della Regione Piemonte, con un panel tematico sul settore automotive, e l’ente nazionale di ricerca Area Science Park, che organizzerà un’academy dedicata alle startup.

Nel corso della manifestazione saranno organizzati diverse attività, come panel di approfondimento, pitch delle startup e occasioni di networking con investitori internazionali. L’obiettivo è presentare l’innovazione italiana agli investitori e ai partner stranieri, offrendo loro un assaggio della tecnologia e dell’ecosistema innovativo del Paese.

Il padiglione italiano al CES 2022.

Il Ces sarà anche l’occasione per far conoscere INNOV.IT, il primo Italian Innovation and Culture Hub a San Francisco, promosso dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale e situato nel cuore della Silicon Valley.

INNOV.IT aggrega attività di sostegno agli ecosistemi tecnologici, scientifici e innovativi italiani, promozione della cultura e della lingua italiana dell’Istituto Italiano di Cultura, e promozione del Made in Italy e internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il Centro Innovazione di INNOV.IT offre eventi, spazi di co-working e uffici per attività formative, di pubbliche relazioni e business matching con le imprese e gli investitori americani.

Nel 2022, l’Italian Trade Agency (ITA) ha anche lanciato la terza edizione del Global Startup Program, che offre a 100 startup italiane la possibilità di partecipare a un programma di accelerazione o incubazione in località estere strategiche per il proprio mercato, per un periodo di 8 settimane.