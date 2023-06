Juniper networks, realtà specializzata nello sviluppo di reti basate su IA, ha annunciato Mist Access Assurance, un nuovo servizio basato su Mist AI per semplificare il controllo degli accessi alle reti (NAC) e la gestione delle policy. Mist Access Assurance garantisce un elevato livello di affidabilità e automazione della rete e delle relative operazioni di controllo.

Credits: Juniper networks

Il nuovo servizio offre sicurezza granulare seguendo i principi Zero Trust, applicati in base all’utente, al ruolo e al dispositivo. Mist Access Assurance usa lo standard sicuro 802.1X per verificare l’identità e le caratteristiche dell’accesso, consentendo la microsegmentazione della rete e l’assegnazione di criteri in base al ruolo.

La nuova soluzione di Juniper è pensata per le imprese AI-driven ed è basata su Mist AI e Marvis Virtual Network Assistant. Il servizio è totalmente programmabile e garantisce integrazione completa con Juniper Secure Analytics, il sistema di sicurezza SIEM dell’azienda, e con altri sistemi ITSM e identity provider.

L’obiettivo di Mist Access Assurance è semplificare l’amministrazione della rete tramite workflow di facile utilizzo, policy semplificate, alti livelli di automazione e troubleshooting dei dispositivi connessi. Il servizio consente di monitorare migliaia di utenti, siti e dispositivi contando su un’architettura cloud a microservizi robusta e di facile gestione.

Juniper Mist garantisce inoltre un’esperienza di gestione unificata delle operazioni IT per l’intero stack di rete e ottimizza l’esperienza utente, offrendo correlazione automatica degli eventi, individuazione di anomalie e azioni proattive.

Credits: Juniper networks

Il livello di convergenza offerto dalla nuova soluzione permette alle imprese di concentrarsi sulla gestione di rete senza rimanere schiave della complessità. “Una specifica area di convergenza è quella tra networking e sicurezza” ha affermato Brandon Butler, Research Manager, Enterprise Networks di IDC. “Le nuove funzioni di controllo degli accessi alla rete di AI-driven Enterprise riuniscono le funzioni di networking e sicurezza, entrambe gestite dal potente motore cloud di Mist AI. Ciò rappresenta un vantaggio significativo per le aziende e per i loro progetti di trasformazione digitale e della rete”.

Juniper Mist Access Assurance opera coi servizi di Juniper Mist Cloud e Connected Security quali Wired Assurance, Wi-Fi Assurance e Marvis, l’assistente virtuale basato su Mist AI. L’azienda ha inoltre annunciato alcune novità per l’assistente virtuale, tra le quali l’integrazione con Zoom e diverse funzionalità di LLM.