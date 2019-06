JVCKenwood Italia, Alberto Petroni nuovo Marketing Manager

JVCKenwood Italia S.p.A., società consociata di JVCKenwood Corporation, che si occupa di Car Entertainment, Home Hi-Fi, Videocamere, Videoproiettori e Cuffie e distributore dei marchi JBL e Harman Kardon Consumer, ha nominato Alberto Petroni come nuovo Marketing Manager. Sin dal 2005 Product Manager per i marchi distribuiti di Harman International, ora Petroni risponderà direttamente all’Amministratore Delegato Norberto […]

JVCKenwood Italia S.p.A., società consociata di JVCKenwood Corporation, che si occupa di Car Entertainment, Home Hi-Fi, Videocamere, Videoproiettori e Cuffie e distributore dei marchi JBL e Harman Kardon Consumer, ha nominato Alberto Petroni come nuovo Marketing Manager.

Sin dal 2005 Product Manager per i marchi distribuiti di Harman International, ora Petroni risponderà direttamente all’Amministratore Delegato Norberto Agosteo. Con una laurea in Economia e Commercio, il manager ha maturato una profonda conoscenza del mondo dell’elettronica di consumo grazie anche alla sua precedente esperienza presso Melchioni S.p.A., presso la quale gestiva lo sviluppo di molteplici linee di prodotto distribuite, con particolare interesse al mondo della GDO.

“Nel mio nuovo ruolo ho molti obiettivi prioritari sui quali intendo concentrarmi – ha spiegato in occasione della nomina Alberto Petroni – tra cui, nell’ambito del brand JBL, il focus sarà rafforzare ulteriormente la crescita della categoria Headset, mentre per JVC la sfida sarà quella di incrementare la Brand Awareness. Per il primo marchio punteremo poi a consolidare anche la leadership nel settore dei Portable Speaker e cavalcare l’esplosione della categoria Smart Speaker. Mentre per Kenwood consolideremo il posizionamento come brand di riferimento del car audio in un momento in cui assistiamo ad un importante cambiamento a livello tecnologico, con il passaggio alla radio digitale DAB+ e del settore Communications”.

In seguito a tale evoluzione professionale, Alberto Petroni coordinerà il team dei Product Manager dell’azienda, con l’obiettivo di gestire la crescita dei marchi Kenwood e JVC, consolidando la fetta di mercato dei brand JBL e Harman Kardon. Il fine ultimo, ovviamente, è favorire il sell-in ed il sell-out di prodotto. affermando JVCKenwood come leader di un settore in continuo divenire.