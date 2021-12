Kyndryl e VMware insieme per i servizi cross-cloud

Kyndryl e VMwarehanno annunciato un’espansione della partnership incentrata sulla modernizzazione delle app e sui servizi multi-cloud. L’obiettivo principale dell’estensione della partnership è accelerare l’IT e lo sviluppo del business dei clienti attraverso la combinazione delle soluzioni VMware e dei servizi di progettazione, costruzione e gestione di Kyndryl.

Le due aziende mirano anche ad aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione digitale, costruendo e distribuendo rapidamente nuove applicazioni più sicure, progettate per un mondo del lavoro distribuito.

Kyndryl e VMware condividono una produttiva sinergia, costruita su più di 20 anni di collaborazione tra VMware e IBM che ha costantemente fornito ai clienti una combinazione di guida strategica e tecnologie di livello.

L’accordo annunciato aggiunge un focus sulla fornitura di soluzioni differenziate per l’infrastruttura e la gestione del multi-cloud, i servizi per lo spazio di lavoro digitale, le applicazioni gestite, la resilienza e la sicurezza, la rete e l’edge computing.

“Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio con VMware e intendiamo sfruttare una storia ricca e produttiva di architetture di soluzioni congiunte, progetti comuni e relazioni profonde per fornire ai clienti le soluzioni, i servizi e il supporto di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi di trasformazione aziendale” ha dichiarato Stephen Leonard, global alliances e partnerships leader, Kyndryl.

“Attraverso questa importante partnership, Kyndryl e VMware aiuteranno le aziende a progettare e distribuire carichi di lavoro mission-critical che possono modernizzare le loro applicazioni e operations per raccogliere i benefici del cloud e del multi-cloud”.

Kyndryl prevede anche di lavorare con VMware per espandere i servizi esistenti di consulenza, implementazione e gestione multi-cloud per supportare la piattaforma VMware Tanzu e distribuire i carichi di lavoro vSphere all’infrastruttura VMware multi-cloud in esecuzione in tutti i cloud pubblici.

“Il multi-cloud è il modello di business digitale per i prossimi 20 anni. Con un’organizzazione media che esegue centinaia di applicazioni su molti cloud diversi, i clienti hanno bisogno di soluzioni e partner strategici che consentano alle loro organizzazioni di essere il più agili e resilienti possibile. Questo è il potere della partnership tra VMware e Kyndryl” ha detto Susan Nash, senior vice president, strategic corporate alliances, VMware.

“Kyndryl è un partner strategico che porta soluzioni, capacità, competenze ed esperienza di livello mondiale ai clienti comuni delle aziende. Insieme, permetteremo ai clienti di realizzare percorsi più intelligenti verso il cloud, l’edge e la modernizzazione delle app, fornire autonomia agli sviluppatori e consentire una forza lavoro distribuita più sicura e senza attriti”.

Per promuovere la portata globale della collaborazione, Kyndryl e VMware hanno stabilito un allineamento locale, regionale e mondiale delle rispettive capacità, competenze e risorse che faciliterà la pianificazione, l’investimento e l’esecuzione delle soluzioni.

Kyndryl e VMware stanno anche sviluppando congiuntamente delle novità attraverso un Joint Innovation Lab (JIL), per innovare il modello di delivery e raggiungere meglio i clienti. I programmi JIL si concentreranno sullo sviluppo di soluzioni per la modernizzazione delle app, container, osservabilità e sicurezza con VMware Tanzu, così come soluzioni di gestione multi-cloud.

Kyndryl e VMware allineeranno e ottimizzeranno la loro collaborazione a sostegno dei servizi VMware Cross-Cloud per fornire servizi e supporto per infrastrutture e applicazioni ai clienti, indipendentemente dagli ambienti cloud provider sottostanti.