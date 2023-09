La blockchain continua a diffondersi in tutto il mondo, ma non alla velocità che ci si aspettava: se da una parte il mondo FinTech sta abbracciando questa tecnologica per garantire la tracciabilità delle transazioni, rimane ancora un misto di diffidenza e ignoranza sull’argomento che ne frena l’adozione di massa.

Pixabay

In ogni caso, il mondo intero sta tenendo gli occhi puntati sulla blockchain per seguirne le evoluzioni e capire se davvero diventerà una delle tecnologie centrali del prossimo futuro.

Fleap, società specializzata nella creazione di soluzioni software basate su blockchain, è certa che questa tecnologia diventerà indispensabile da qui al 2030, in ogni settore. A supporto di ciò, la compagnia ha identificato tre ambiti di applicazione della tecnologia considerati tra i più interessanti sia per la collettività che per le aziende, dopo la sicurezza dei pagamenti.

Secondo Fleap, una delle applicazioni che si diffonderà maggiormente nel prossimo futuro sarà la smart governance, ovvero il punto di incontro tra la tecnologia per la finanza e la tecnologia per il controllo delle normative. Nell’ambito della gestione dell’amministrazione pubblica la blockchain renderà i dati accessibili sia per la compagine sociale che per le operazioni straordinarie come l’emissione degli strumenti finanziari, facilitandone la gestione e le eventuali verifiche.

Un’altra applicazione della blockchain sarà nelle metriche ESG (Environmental, Social, Governance) per aiutare le imprese a valutare il proprio impatto ambientale e sociale e l’efficacia della governance. La blockchain è in grado di tracciare i criteri con cui le aziende perseguono la sostenibilità, permettendogli di individuare i principali punti d’azione.

Pixabay

La terza applicazione della blockchain riguarda il coinvolgimento e l’interazione degli utenti, siano essi clienti o soci delle aziende, con prodotti o servizi. Grazie alla tracciabilità ottimizzata delle azioni utente, la blockchain permette di creare un archivio dinamico di interazioni da cui attingere per migliorare la qualità del coinvolgimento utente.

È ancora presto per dire se la blockchain otterrà il successo prospettato: nonostante le iniziative diffuse per favorirne l’adozione, i processi stanno andando a rilento ed è difficile fare un bilancio sui risultati.

Resta il fatto che nell’investire in questa tecnologia è fondamentale bilanciare l’innovazione con le normative di sicurezza nazionali e internazionali. “Trovare un equilibrio tra queste due esigenze sarà cruciale per determinare il futuro delle tecnologie blockchain, sia pubbliche che private, e per garantire la fiducia e l’affidabilità nel panorama digitale in continua evoluzione” ha affermato Riccardo Basso, Head of blockchain di Fleap.