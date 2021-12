La nuova Data Protection di Cohesity è integrata con Cisco SecureX

In un momento in cui le organizzazioni sono più preoccupate che mai per gli attacchi ransomware, che continuano a crescere e a essere sempre più sofisticati, Cohesity e Cisco hanno unito le forze per integrare Cohesity Helios, piattaforma di gestione innovativa dei dati, con Cisco SecureX, piattaforma unificata che offre un’esperienza di sicurezza semplificata.

Questa soluzione di data protection, integrata con Cisco SecureX – la prima nel suo genere e basata su Cohesity DataProtect – automatizza la consegna delle informazioni critiche di sicurezza alle imprese che devono fronteggiare attacchi ransomware, aiutandole ad accelerare i tempi di rilevamento, indagine e ripristino.

L’integrazione abilita gli strumenti di Security Operations (SecOps) a collaborare facilmente e in modo efficace con quelli di IT Operations (ITOps) e di Network Operations (NetOps) per rafforzare le policy di sicurezza dei dati.

La soluzione arriva al momento giusto: le organizzazioni di tutto il mondo sono oggi alle prese con ransomware e software di gestione dei dati ormai obsolete. Cybersecurity Ventures prevede che i costi del cybercrime in tutto il mondo raggiungeranno i 10 mila miliardi e mezzo di dollari ogni anno entro il 2025 e che già nel 2021 ogni 11 secondi un’azienda cadrà vittima di un attacco ransomware.

Consapevolezza a livello di sistema, rilevamento precoce e risposte rapide sono essenziali per avere strategie di sicurezza aziendale efficaci. L’integrazione tra Cohesity Helios e Cisco SecureX dà risposta a queste sfide e garantisce un’esperienza semplificata.

Inoltre, accelera le indagini sui ransomware e la gestione degli incidenti aggregando e correlando gli insight sui dati compromessi con altre informazioni contestuali di intelligence globale su una singola piattaforma.

La soluzione mostra istantaneamente in una sola schermata le minacce più rilevanti e come queste stiano influenzando l’organizzazione dei dati. Condivide le informazioni sulle minacce ransomware senza soluzione di continuità tra piattaforme e team, per migliorare i tempi di rilevamento, risposta e recovery.

Inoltre, soddisfa i Service Level Agreement (SLA) critici durante l’intero ciclo – dal rilevamento al recovery dopo un attacco ransomware – con workflow automatizzati per la protezione dei dati tra SecOps, ITOps e NetOps.

La gestione dei dati di Cohesity potenzia Cisco SecureX, aggiungendo visibilità e contesto a ogni evento dotato di rilevanza che riguardi i dati, integrando le attuali capacità di Cisco di aggregare automaticamente segnali da reti, endpoint, cloud e app.

Gli amministratori IT e i team dei Security operations center (SOC) possono visualizzare contemporaneamente gli allarmi quando un attacco ransomware colpisce i dati aziendali.

Cisco SecureX aggrega questa informazione con altre fonti di intelligence sulle minacce, mettendo il SOC in condizione di rispondere in modo rapido direttamente dalla dashboard SecureX. Ciò può includere l’avvio di un workflow per ripristinare i dati o i workload compromessi fino all’ultima snapshot pulita.

Nel caso di attacco, Cohesity aiuta a individuare una copia pulita dei dati per ridurre i tempi di inattività, minimizzare le perdite e assicurare la business continuity.

Cohesity è inoltre un Cisco Secure Technical Alliance Partner e membro dell’ecosistema di sicurezza di Cisco. Questa collaborazione di sicurezza tra le due aziende si basa su Cohesity come partner Cisco SolutionsPlus per la gestione innovativa dei dati.