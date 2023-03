Talentia Software è un’azienda internazionale che sviluppa soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per imprese di medie e grandi dimensioni. L’azienda sta ottimizzando la propria struttura organizzativa globale per espandersi ancora di più in Paesi strategici e rafforzare la propria presenza nei mercati esistenti.

Talentia Software è strutturata in due business unit specializzate nella gestione delle risorse umane e nella gestione delle performance aziendali che si rivolgono a imprese con 500-10.000 dipendenti e un fatturato compreso tra 80 e 600 milioni di euro.

Il supporto centralizzato consente alle business unit di concentrarsi sulle competenze specifiche e condividere l’esperienza a livello globale. L’approccio organizzativo sviluppato da Talentia Software ha consentito all’azienda di ottenere risultati economici molto positivi.

Ad esempio, la business unit HCM ha registrato un aumento del 49% dei ricavi legati alle licenze software SaaS nel 2022 rispetto all’anno precedente, con una previsione di crescita del 32% nel 2023. Analogamente, la business unit CPM ha registrato un aumento del 71% dei ricavi dei software SaaS nel 2022, con una previsione di crescita del 68% nel 2023.

Inoltre, le business unit coordinate dall’Italia hanno acquisito nuovi clienti, e la struttura organizzativa di Talentia Software supporta lo sviluppo di competenze trasversali per fornire messaggi coerenti in tutti i mercati.

La crescita in Italia

In generale l’azienda ha registrato un’ottima crescita del fatturato in Italia nel 2022, con un aumento del 24% rispetto all’anno precedente e del 20% sull’ordinato complessivo. Il fatturato derivante dai servizi SaaS ha registrato un incremento del 55%.

Per offrire un’assistenza di alta qualità ai propri clienti, Talentia ha implementato Business Services, un servizio dedicato sviluppato in EMEA e coordinato da un team italiano. Il servizio si basa su tre pilastri: Governance, Assistenza tecnica/funzionale ed Evolutive, e viene offerto su più livelli.

A questo si aggiunge il centro HCM Practice Expert, che fornisce supporto centralizzato a tutte le problematiche a livello locale con un team internazionale anch’esso coordinato direttamente dall’Italia.

Nell’area CPM, Talentia sta strutturando un team di consulenti per la gestione del Business Service dedicato alla gestione del bilancio consolidato.

Marco Bossi, Head of HCM Business Unit di Talentia Software

Marco Bossi Head of HCM Business Unit di Talentia Software , ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti dell’andamento del business, che riteniamo sia stato anche favorito dalla scelta strategica di organizzarci in BU caratterizzate da una forte specializzazione”.

“Il fatto che l’Italia sia stata identificata come country di coordinamento per entrambe le aree ci inorgoglisce e sprona nel ruolo di centro di competenza che diffonde servizio alle country a livello globale”, ha proseguito Bossi.

Pascal Palmisciano, CPM Professional Service Director di Talentia Software

Pascal Palmisciano, CPM Professional Service Director di Talentia Software, ha aggiunto: “Il riconoscimento dell’elevata expertise sul bilancio consolidato che abbiamo maturato in Italia ci permette di acquisire un ruolo di leadership all’interno della corporate. Stiamo lavorando con entusiasmo e convinzione affinché le nostre competenze possano essere condivise e messe a servizio di tutta l’ampia base di clienti a livello globale”.