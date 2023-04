Secondo le ultime previsioni di Gartner, la spesa degli utenti finali in tutto il mondo per i servizi cloud pubblici aumenterà del 21,7% raggiungendo un totale di 597,3 miliardi di dollari entro il 2023, rispetto ai 491 miliardi di dollari registrati nel 2022.

Tale incremento è attribuibile alla crescente adozione del cloud computing, che sta diventando sempre più rilevante per le organizzazioni che cercano tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale generativa (AI), Web3 e metaverse per raggiungere la prossima fase del business digitale.

Sid Nag, Vice President Analyst di Gartner

Sid Nag, Vice President Analyst di Gartner, ha commentato: “I cloud provider hyperscale stanno guidando l’agenda del cloud. Le organizzazioni oggi vedono il cloud come una piattaforma altamente strategica per la trasformazione digitale, che richiede ai fornitori di cloud di offrire funzionalità più sofisticate man mano che la concorrenza per i servizi digitali si riscalda”.

“Ad esempio, l’intelligenza artificiale generativa è supportata da modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), che richiedono capacità di calcolo potenti e altamente scalabili per elaborare i dati in tempo reale. Il cloud offre la soluzione e la piattaforma perfette. Non è un caso che i protagonisti della corsa all’IA generativa siano gli hyperscaler cloud”, ha proseguito Nag.

Tutti i settori sono in crescita

Secondo la previsione, tutti i segmenti del mercato cloud vedranno una crescita nel 2023. In particolare, l’Infrastructure-as-a-Service (IaaS) registrerà la più alta crescita della spesa degli utenti finali, aumentando del 30,9%, seguita dalla piattaforma-as-a-service (PaaS) al 24,1%.

Entro il 2026, Gartner prevede che il 75% delle organizzazioni adotterà un modello di trasformazione digitale basato sul cloud come piattaforma di base fondamentale. In particolare, l’esperienza del cliente, i risultati digitali e di business e il mondo virtual-first guideranno la prossima fase di crescita di IaaS.

Le tecnologie emergenti che aiutano le aziende a interagire più strettamente e in tempo reale con i loro clienti, come chatbot e gemelli digitali, dipendono dall’infrastruttura cloud e dai servizi della piattaforma per soddisfare le crescenti richieste di potenza di elaborazione e storage.

Nonostante l’infrastruttura cloud e i servizi di piattaforma stiano guidando la più alta crescita della spesa, SaaS rimane il più grande segmento del mercato cloud per spesa degli utenti finali. Si prevede che la spesa SaaS crescerà del 17,9%, raggiungendo un totale di 197 miliardi di dollari nel 2023.

Il settore delle applicazioni aziendali è però più frammentato rispetto agli hyperscaler, e i provider si trovano ad affrontare la richiesta di riprogettare le offerte SaaS per aumentare la produttività, sfruttando le funzionalità native del cloud, l’intelligenza artificiale integrata e la componibilità.

Secondo gli analisti dell’azienda, questo cambiamento innescherà un’ondata di innovazione e sostituzione nei mercati delle piattaforme cloud e delle applicazioni.