Continuiamo a raccontare l’iniziativa A taste of Italian Innovation, che ha portato al Ces 2023 di Las Vegas i prodotti e le tecnlogie di 50 startup selezionate dalla Italian Trade Agency; in questa pagina trattiamo le aziende che si occupano di dispositivi indossabili e IoT.

Alert-Genius ha sviluppato un sistema per riconoscere persone, animali e oggetti, autorizzando gli accessi di conseguenza. Il sistema comprende anche tag attivi, un’app per la gestione e un allarme sonoro collegato al rilevatore.

Aspechome ha sviluppato un sistema Energy Smart Home, una centralina che lavora grazie a un software costantemente aggiornato, in grado di ottimizzare il consumo energetico dei dispositivi collegati a un impianto fotovoltaico, immagazzinando e distribuendo l’energia prodotta.

DocDog di Domethics ha vinto l'Innovation Award al Ces 2022

Domethics sviluppa prodotti e tecnologie legate alle smart home e alla telemedicina. DocDog, per esempio, è un tappeto smart che monitora i parametri vitali dei cani, determinando lo stato di salute dell’animale, e consente di condividere in tempo reale i dati con il proprio veterinario. Domethics ha vinto l’Innovation Award al CES 2022.

Analisi dei parametri biometrici

Flywallet produce dispositivi wearable in grado di rilevare parametri biometrici (impronta digitale, di calore, elettrocardiogramma). Keyble permette di accedere in modo sicuro agli account o ai luoghi fisici, o effettuare pagamenti, monitorando nello stesso tempo numerosi parametri vitali.

Kippy sviluppa device IoT per localizzare e monitorare le attività degli animali domestici. Kippy CAT è un dispositivo leggero per gatti e cani di piccola taglia che tiene sotto controllo lo stato di salute. I dati vengono visualizzati tramite app, che consente l’accesso a una community di amanti degli animali.

Keyble di FlyWallet

Searcode ha prsentato Coverride, una cover per smartphone che integra un display LCD personalizzabile con animazioni, video, ed NFT, le cui immagini possono essere modificate tramite app.

Strategic Bim sviluppa software per la gestione dei dati degli edifici; UTwin è un’app che mostra un gemello digitale dell’edificio con parametri aggiornati in tempo reale (temperatura, umidità, consumi, e così via) sulla base dei quali possono essere previste automazioni per l’accensione o lo spegnimento degli impianti.