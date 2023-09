Massimizzare il valore degli investimenti nel cloud è una delle sfide più pressanti per le aziende. Le realtà europee sono consapevoli che per guidare l’innovazione è necessario acquisire competenze sia tecniche che finanziarie; per questo motivo, sta crescendo la richiesta di talenti FinOps nel mondo cloud.

Pixabay

A dirlo è l’ultima ricerca di VMware, secondo la quale l’85% delle imprese in Europa è coinvolto nel processo di reclutamento di esperti in FinOps. In media, il 90% dei business leader intervistati (il 100% in Italia) ritiene che questa combinazione di competenze sia essenziale per ottimizzare i costi e trarre il massimo valore dalla tecnologia.

Le imprese ritengono che i dipartimenti IT debbano evolvere e andare oltre le competenze tradizionali come il DevOps, acquisendo anche capacità finanziarie per rendere più tangibile il ritorno economico del cloud.

La crisi economica richiede alle aziende un’oculatezza maggiore per le spese e un time-to-value minore.

“Il cloud è diventato la pietra miliare per la maggior parte delle organizzazioni nel fornire servizi digitali di valore sia ai clienti che ai dipendenti, oltre a ottimizzare la loro struttura, ma oggi la conversazione si sta spostando sull’efficienza e il rapporto qualità-prezzo considerati come punti chiave per la dirigenza aziendale” ha commentato Martin Hosken, Chief Technologist for Cloud EMEA, VMware.

I team IT devono dimostrare il valore delle tecnologie agli stakeholder aziendali, una sfida che le competenze tecniche tradizionali non possono affrontare da sole.

Pexels

La ricerca indica che la competenza principale richiesta agli esperti cloud è la capacità di sviluppare e implementare strategie per ottimizzare la spesa (60%, 47% in Italia); oltre a ciò, le imprese cercano figure che sappiano generare analisi e report per la C-suite e abbiano una visione olistica del business.

Le imprese, però, faticano a trovare i talenti di cui hanno bisogno: il 64% degli intervistati ha affermato di non riuscire ad attrarre le competenze FinOps necessarie, e il 71% lamenta la difficoltà di convincere gli stakeholder senior a supportare il processo di adozione del cloud.

Nei prossimi anni sarà essenziale per le aziende riuscire a controllare l’economia, l’efficienza e la sostenibilità del cloud, sfide che non possono essere affrontate senza le giuste competenze. È indispensabile investire sull’acquisizione di nuovi talenti che possano massimizzare il ritorno di valore a fronte di spese il più possibile contenute.