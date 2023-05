Nel reinventarsi e ripensare i propri processi, le aziende stanno dando priorità all’intelligenza artificiale rispetto a tutti gli altri investimenti: è quanto emerge dallo studio Reinventing Enterprise Operations di Accenture che ha coinvolto realtà provenienti da 12 paesi nel mondo.

Pixabay

Stando ai dati del report, il 73% delle aziende mette al primo posto l’IA per migliorare la resilienza delle operazioni e far fronte all’instabilità di mercato. I modelli generativi sono diventati il focus delle imprese, con l’88% di esse che sta sperimentando l’IA per migliorare la gestione della supply chain.

“Tutti i CEO sono sotto pressione per digitalizzare più velocemente il business, renderlo più resiliente e trovare nuovi modi per crescere” ha spiegato Yusuf Tayob, leader della divisione Accenture Operations. “I giusti investimenti nella tecnologia per migliorare talenti, dati e processi sono ciò che guidano le nuove frontiere delle performance”. L’indagine mostra che le imprese in media hanno triplicato la produttività dando priorità al training e alle skill specifiche per l’IA.

Accenture ha inoltre calcolato il livello di maturità delle aziende coinvolte valutando sei misure: IA, dati, processi, talenti, livello di collaborazione e l’esperienza degli stakeholder. Solo il 9% degli intervistati può vantare elevata maturità su tutti i fronti; queste realtà superano di un buon 42% le restanti nel definire processi innovativi, e si distaccano di un margine del 34% nel garantire sostenibilità aziendale.

Pixabay

Secondo Accenture, per cogliere al meglio le opportunità dell’IA i leader di business possono definire strategie chiare per il trattamento dei dati , a partire dalla fase di raccolta e finendo a quella di analisi e pulizia. Per innovare i processi è utile sfruttare le capacità dei modelli per ottenere insight e simulare nuovi scenari di business.

I manager dovrebbero inoltre supportare i dipendenti nella scelta delle tecnologie più utili ai loro scopi, creando un ambiente agile e in grado di attarsi ai bisogni dei singoli. Le esperienze con gli strumenti di intelligenza artificiale, sia lato interno che dei clienti, possono essere umanizzate per migliorare il rapporto con la tecnologia.

In generale, Accenture consiglia di seguire un approccio olistico che abbracci l’intero ecosistema e crei valore effettivo per clienti, dipendenti e partner aziendali.