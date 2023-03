Un nuovo studio commissionato da Dassault Systèmes ha cercato di comprendere quali siano le competenze chiave per accelerare la trasformazione del settore manifatturiero, con l’obiettivo di creare esperienze sostenibili.

Un’analisi è stata condotta sui social media e ha rivelato come le competenze nel settore manifatturiero siano discusse online. Il settore rappresenta il 41% del PIL globale e la sua trasformazione può portare a sistemi più sostenibili.

Le aree principali ed emergenti, come la progettazione sostenibile, la meccatronica, l’additive manufacturing, la data science e l’ingegneria dei sistemi basata su modelli, offrono opportunità per preparare la forza lavoro del futuro.

L’industria e il mondo accademico possono collaborare per colmare il gap di competenze e formare lavoratori in grado di gestire i lavori nuovi e in evoluzione del settore.

Formare gli addetti

L’analisi delle conversazioni sul settore manifatturiero mostra come la progettazione sostenibile stia diventando un tema sempre più discusso, con istituzioni accademiche che cercano di diventare leader in questo settore.

La meccatronica è l’argomento più coinvolgente sui social media e ciò dimostra come i contenuti tecnici possano essere presentati in modi coinvolgenti per attrarre un pubblico più giovane.

L’additive manufacturing è al centro di molte discussioni riguardo a nuovi metodi innovativi e progetti in corso, con la partecipazione di aziende e università.

La data science è oggetto di discussione principalmente ad alto livello, con poche università e aziende che ne parlano sui social media, nonostante sia fondamentale per il business futuro.

L’ingegneria di sistema basata su modelli è un tema emergente, con attori e community che si impegnano a farne aumentare la consapevolezza. Tutto ciò dimostra come il settore manifatturiero sia in evoluzione e offra opportunità per formare la forza lavoro del futuro.

Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing & Sustainability di Dassault Systèmes

Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing & Sustainability di Dassault Systèmes ha commentato: “Abbiamo condotto questo studio per farci un’idea riguardo alle discussioni in corso sui social media tra una varietà di soggetti interessati: studenti, insegnanti, aziende, esperti e altri”.

“Grazie a queste informazioni possiamo modellare il nostro ecosistema e supportare la preparazione degli studenti e della forza lavoro, affinchè lavorino in modo efficiente, collaborativo e produttivo per risolvere le principali sfide della sostenibilità”, ha concluso Verzelen.