Le novità di Equinix per Bare Metal

Equinix ha annunciato nuove tecnologie per Equinix Metal che le aziende possono usare in SaaS, integrate con le soluzioni di AMD, Ampere, Intel, Nutanix e il full-stack accelerated computing di Nvidia. Q

Secondo il gruppo, questa espansione delle caratteristiche e della disponibilità darà alle aziende più modi per costruire e scalare offerte as a Service, modernizzare la loro infrastruttura e alimentare architetture multicloud ibride e applicazioni cloud native.

Gartner prevede che “entro il 2025, il 40% del calcolo e dello storage di nuova acquisizione basato su locali sarà consumato come servizio, da meno del 10% nel 2021”.

Con le ultime nuove opzioni hardware di fornitori leader, disponibili su richiesta con Equinix Metal, i clienti possono ottenere più potenza di elaborazione e throughput, a pochi clic di distanza e con la vicinanza ai cloud degli utenti finali. Le nuove soluzioni aziendali danno anche ai clienti l’intelligenza artificiale on-demand e l’infrastruttura ibrida, per la costruzione rapida di nuove capacità digitali.

Come parte delle novità, Equinix ha annunciato configurazioni Gen3 aggiornate con chip di prossima generazione di AMD, Ampere e Intel. Equinix Metal presenterà una nuova linea di hardware con i più recenti processori, tra cui AMD EPYC di terza generazione, Ampere Altra e processori Intel Xeon Scalable di terza generazione con acceleratori AI integrati.

Queste soluzioni, che dovrebbero arrivare sul mercato all’inizio del 2022, fanno parte della prossima generazione (Gen3) di configurazioni server di Equinix Metal, che sono curate per i carichi di lavoro più comuni e sono disponibili su richiesta in pochi minuti.

A novembre, Nvidia ha annunciato una collaborazione estesa con Equinix per portare il programma Nvidia LaunchPad – che include l’accesso istantaneo all’infrastruttura AI – a nove data center Equinix International Business Exchange (IBX) a livello globale, supportati in ambienti Equinix Metal.

Il programma LaunchPad include laboratori curati e consente agli account aziendali qualificati di testare e prototipare il software Nvidia AI, tra cui Nvidia AI Enterprise. Le imprese possono quindi implementare e scalare l’AI in Equinix Metal o in Nvidia DGX Foundry, anch’essi in esecuzione presso Equinix.

Oltre alla sua linea Gen3, Equinix Metal presenterà una nuova linea di configurazioni ottimizzate. Queste macchine promettono di dare ai clienti un modo più veloce per distribuire l’infrastruttura su misura per carichi di lavoro specializzati, come l’addestramento AI o i database in-memory, senza i lunghi tempi di consegna comuni per l’hardware.

Equinix Metal è ora certificato per Nutanix Cloud Platform, per una completa libertà di eseguire applicazioni su qualsiasi piattaforma con una distribuzione senza soluzione di continuità e una migliore agilità aziendale con un unico piano di gestione unificato attraverso ambienti bare metal, cloud pubblico e on-premises.

Equinix e Nutanix stanno attualmente iscrivendo i clienti in un programma di prova in preparazione della disponibilità generale (GA). Equinix prevede di espandere la disponibilità di Equinix Metal a sei ulteriori aree metropolitane nel 2022 nelle Americhe (Atlanta e Montreal); EMEA (Helsinki e Stoccolma); e Asia-Pacifico (Melbourne e Osaka).

Oltre a offrire Bare Metal as a Service in questi 24 mercati, Equinix fornisce anche interconnessione e networking attraverso Equinix Fabric e Network Edge, permettendo ai clienti di portare le loro applicazioni a livello globale in pochi minuti.