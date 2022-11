Durante l’evento annuale 2023 and beyond, Synology ha illustrato le principali novità che l’azienda renderà disponibili nel corso del prossimo anno.

La prima novità riguarda il sistema operativo Nas DSM, che sarà aggiornato alla versione 7.2; la nuova release riceverà importanti aggiornamenti dedicati in particolare alla sicurezza.

DSM 7.2 supporterà la cifratura completa dei volumi, che promette di garantire incrementi significativi (fino al 48%) nelle prestazioni rispetto alla tradizionale cifratura basata su file e cartelle.

Inoltre, il nuovo Os consentirà la creazione di cartelle Worm (Write Once Read Many), che bloccano la modifica e la cancellazione dei dati per un intervallo di tempo specificato; questa novità ha implicazioni importanti nella protezione dalle minacce e in particolare dal ransomware.

Anche il modulo Hyper Backup consentirà di creare backup non modificabili, che impediranno qualsiasi cambiamento successivo.

Il nuovo DSM renderà più efficiente l’uso di condivisioni Smb, grazie in particolare al supporto per i trasferimenti multicanale che sfrutta tutte le connessioni di rete disponibili.

Server per l’archiviazione

Synology sta lavorando anche al lancio di nuovi sistemi server scalabili per l’archiviazione di file e oggetti; la prima generazione di queste nuove soluzioni consentirà la creazione di cluster con un massimo di 60 server, che garantiranno oltre 12 Petabyte di storage, 60 Gbyte/s nella scrittura sequenziale e 80.000 connessioni contemporanee.

Sarà lanciata anche una nuova piattaforma di gestione dei backup (Active Backup e C2 Backup) che consentirà l’implementazione e il monitoraggio di tutte le attività di backup estese all’intera infrastruttura dell’azienda, indipendentemente dal numero elementi coinvolti o dalla dislocazione geografica.

Synology lancerà anche una serie di videocamere dedicate alla sorveglianza, con funzioni di basate sull’intelligenza artificiale che permetteranno di scaricare parte del peso computazionale dai server di registrazione e gestione.

Le videocamere di sorveglianza 500 series

Le nuove videocamere della serie 500 utilizzeranno sensori panoramici da 5 Megapixel in 16:9 e ottiche grandangolari e potranno registrare in formato 3K (2.880 x 1.620 pixel) a 30 fps.

I due modelli visti in anteprima sono destinati all’installazione a parete e a soffitto, supportano l’alimentazione PoE e vantano la certificazione IP67 che consente la collocazione anche all’aperto.

Il router Wi-Fi 6 WRX560

Cresce anche la famiglia delle soluzioni di rete, con l’introduzione del nuovo router Wi-Fi 6 WRX560; basato sulla piattaforma Srm 1.3, questo device offre le stesse funzioni di gestione dei router di fascia alta di Synology, ma viene proposto a un prezzo più abbordabile (255 euro circa).

Il nuovo router può anche assumere il ruolo di nodo mesh in una rete basata sul “fratello maggiore” RT6600ax.