Le nuove funzionalità per gli acquisti aziendali di Amazon Business

Amazon Business introduce novità per le aziende che comprano online: sconto quantità, processi di approvazione acquisti multilivello, campi personalizzabili nelle fatture e molto altro

Ad un anno dal suo arrivo, Amazon Business si evolve aggiungendo nuove funzionalità. Oltre al supporto per la Fatturazione Elettronica e l’integrazione con il sistema di interscambio adesso da il benvenuto all’addebito diretto come ulteriore metodo di pagamento, la richiesta di sconto quantità, i processi di approvazione multilivello, i campi personalizzabili all’interno delle fatture e l’autenticazione singola (SSO).

Amazon Business serve aziende di tutte le dimensioni, incluse scuole, università e associazioni di volontariato, con la volontà di facilitare i processi di acquisto e migliorare la trasparenza delle operazioni di procurement.

Le categorie di prodotti maggiormente acquistate nell’ultimo anno sono state informatica, dispositivi per telefonia, strumenti professionali, arredamento e prodotti da ufficio. I prodotti più venduti sono stati monitor, schede di memoria, condizionatori, stampanti, carta per stampanti, macchine da caffè e cialde.

«Cerchiamo costantemente nuovi modi per innovare per conto dei nostri clienti. Il loro feedback è stato prezioso nell’aiutarci a introdurre nuove funzionalità per supportare ulteriormente le imprese» ha detto Gerardo Di Filippo, Amazon Business Senior Manager per l’Italia.

Amazon Business offre anche l’opportunità alle aziende italiane di far crescere le loro vendite verso clienti business e incrementare l’export in tutta Europa. Tanto che oltre il 20% delle vendite su Amazon Business.it arrivano dall’estero. Queste le Le funzionalità aggiunte di recente: