Area Science Park ha annunciato le cinque startup vincitrici del programma Deep Tech Revolution: un bando a fondo perduto da un milione di euro complessivi, destinato a sostenere ricerca e sviluppo in tecnologie di frontiera. Ogni progetto selezionato riceve fino a 200.000 euro, metà in denaro e metà sotto forma di servizi ad alta tecnologia, incluso l’accesso diretto a laboratori di genomica, microscopia elettronica, calcolo HPC, sincrotrone. Strutture che normalmente una startup non potrebbe permettersi, indipendentemente dal budget disponibile.

L’idea del progetto è valorizzare e attivare iniziative di ricerca nella categoria Deep Tech. Il termine indica startup e progetti di ricerca fondati su tecnologie scientificamente avanzate — non semplici app o piattaforme digitali, ma innovazioni che richiedono anni di sviluppo, strumentazione specializzata e competenze altamente verticali. Parliamo di superconduttori, ultrasuoni applicati alla chirurgia, materiali nanostrutturati, comunicazioni ottiche quantistiche.

Tecnologie che nascono quasi sempre dall'università o da centri di ricerca, hanno cicli di sviluppo lunghi e costosi, e per questo il mercato privato fatica a finanziarle nelle fasi iniziali. Il deep tech non segue la logica del MVP rapido: punta a cambiamenti strutturali, non incrementali.

Area Science Park dunque non opera come acceleratore classico, ma mette in campo le proprie infrastrutture scientifiche come leva competitiva per favorire la più complessa fase iniziale. Una scelta che l'ecosistema europeo del deep tech sta guardando con crescente interesse, soprattutto in un momento in cui la corsa alla sovranità tecnologica mette pressione su governi e istituzioni di ricerca.

Startup italiane Deep Tech, una piccola armada

La call ha superato le aspettative dell'ente sotto ogni indicatore. Sulla piattaforma nazionale sono arrivate 187 manifestazioni di interesse, si sono formalizzate 80 domande complete, provenienti da 14 regioni italiane. Due poli hanno guidato la classifica geografica: Lazio e Friuli Venezia Giulia, entrambi con 15 progetti ciascuno. Nel primo pesa Roma con 13 proposte; nel secondo Trieste con 8 e Udine con 6. Seguono Emilia-Romagna con 10 progetti (trainata da Bologna), Veneto con 8 (hub di Padova), Toscana con 8 (Pisa in testa), Lombardia con 6. Dal Sud Italia provengono 11 candidature, guidate da Puglia e Abruzzo.

Il dato quantitativo nasconde però un'informazione ancora più significativa: la qualità media era eccezionalmente alta, al punto da mettere in seria difficoltà chi doveva occuparsi della selezione. Un compiuto che è ricaduto su un comitato scientifico internazionale presieduto da Pablo Garcia Tello, capo sezione sviluppo progetti e iniziative UE del CERN di Ginevra.

Il comitato ha applicato come primo filtro il livello scientifico del progetto — un parametro che, ragionevolmente, avrebbe dovuto scremare in modo drastico. Non è andata così. Su 80 domande, ben 58 risultavano idonee. La successiva selezione è avvenuta dunque su criteri aggiuntivi come scalabilità e potenziale impatto sociale. Fino all'ultima fase, i candidati in corsa erano circa una ventina.

Il motivo di questa risposta inattesa va cercato nella struttura stessa della call. Le startup non erano invitate a presentare genericamente il proprio progetto d'impresa: dovevano proporre un'attività di R&D che si basasse sull'utilizzo di uno o più servizi di laboratorio specifici messi a disposizione dall'ente. Genomica, epigenomica, caratterizzazione chimica, microscopia a forza atomica, nanotecnologie, calcolo ad alte prestazioni.

Questo vincolo ha funzionato da filtro naturale, selezionando realtà con un profilo tecnico-scientifico solido — quasi tutte provenienti da università, laboratori o centri di ricerca. Ha anche rivelato qualcosa di inaspettato: molte startup non hanno chiesto un singolo servizio, ma combinazioni. Genomica accoppiata all'HPC, per esempio, permette di analizzare in volumi significativi i dati prodotti dagli studi molecolari, aprendo spazio anche a metodologie di intelligenza artificiale. Trovare in un unico posto queste competenze combinate si è dimostrato, secondo l'ente, un elemento distintivo e vincente del programma.

Le cinque startup: cosa fanno e come useranno i laboratori

Le vincitrici operano in settori distanti, ma con un denominatore comune: tecnologie che il mercato privato difficilmente finanzierebbe nelle fasi iniziali, perché i cicli di sviluppo sono lunghi, i costi di validazione sono alti e l'uscita commerciale è lontana.

Soundsafe Care (Pisa) è uno spin-off accreditato della Scuola Superiore Sant'Anna. Il progetto ØSCAR 2.0 sviluppa un sistema robotico che utilizza ultrasuoni focalizzati per ablare tessuto tumorale dall'esterno del corpo, senza incisioni e senza danneggiare i tessuti sani circostanti. La tecnologia concentra le onde sonore su un punto preciso — dell'ordine di grandezza di un chicco di riso — eseguendo una cicatrizzazione localizzata e robot-assistita.

Soundsafe utilizzerà l'infrastruttura HPC di Area Science Park per progettare e simulare un nuovo braccio robotico, e il servizio di caratterizzazione chimica e fenotipica per studiare il comportamento del tessuto post-intervento: come si cicatrizza, entro quali margini rimane confinata l'azione, cosa accade al tessuto circostante.

Yeastime (Roma, legata all'ecosistema dell'Università di Tor Vergata) applica la stimolazione a ultrasuoni ai processi biotecnologici. Il progetto US4BIOMA lavora sulla coltivazione di microalghe, integrando moduli a ultrasuoni in diversi tipi di reattori per aumentare la produttività della biomassa e potenziare l'accumulo di composti bioattivi.

La tecnologia ha applicazioni in novel food, mangimistica, nutraceutica e biotecnologie industriali. L'ente ha già verificato che gli ultrasuoni applicati ai processi fermentativi possono accelerarli fino al 30%, con effetti misurabili su lieviti, microalghe e altri microrganismi. Yeastime utilizzerà servizi di analisi genomica ed epigenomica, biologia strutturale e microscopia a forza atomica per capire a fondo cosa succede a livello molecolare quando le cellule sono sottoposte alla stimolazione ultrasonica — informazioni che consentono poi di modulare i parametri del sistema in modo molto più preciso.

Novac (Modena) nasce dalla Motor Valley e lavora su un supercondensatore strutturale per il settore automotive — progetto SCARF. A differenza di una batteria tradizionale, che accumula energia su tempi lunghi e la eroga gradualmente, il supercondensatore accumula e rilascia potenza in pochi secondi: è progettato per gestire i picchi di richiesta elettrica che le batterie convenzionali faticano a soddisfare.

L'elemento di originalità è nella forma: Novac integra il supercondensatore direttamente in un guscio in fibra di carbonio, pensato per occupare gli spazi vuoti della carrozzeria del veicolo, riducendo il volume complessivo del pacco batteria principale. La startup accederà alla microscopia a forza atomica e ai servizi di nanotecnologia per capire il comportamento molecolare dell'elettrodo in condizioni d'uso reale. Comprendere come si degrada l'elettrodo sotto cicli ripetuti di carica e scarica è la condizione per ottimizzare la tecnologia e dimostrarne la fattibilità produttiva in scala.

Magnetic Future (Bologna, spin-off dell'Università di Bologna e dell'Università Mercatorum) lavora alla frontiera della superconduttività applicata. Il progetto SuperSwitch mira a validare una nuova classe di interruttori superconduttori ad alta temperatura (HTS), componenti essenziali per le cosiddette flux pump — alimentatori innovativi che migliorano drasticamente l'efficienza energetica dei magneti superconduttori.

Le applicazioni potenziali sono ad alto impatto: fusione nucleare, energia eolica, propulsione spaziale, risonanza magnetica (MRI). Magnetic Future utilizzerà l'infrastruttura HPC e i servizi di analisi avanzata nei settori energia, idrogeno e materie prime critiche.

SatEnlight (Milano) propone l'utilizzo del momento angolare orbitale (OAM) per le comunicazioni ottiche satellitari. La tecnologia sfrutta i cosiddetti vortici ottici per multiplare più canali di dati su un singolo raggio laser, aumentando drasticamente l'efficienza della larghezza di banda. Due brevetti esclusivi proteggono il sistema di ricezione. L'obiettivo dichiarato è stabilire un nuovo standard per le comunicazioni spaziali ad alte prestazioni: velocità, affidabilità e sicurezza della trasmissione dati satellitare sono i tre parametri su cui la startup intende agire simultaneamente. SatEnlight utilizzerà i servizi di analisi di business digitale e l'infrastruttura HPC.

Il programma: dodici mesi tra laboratori, brevetti e Silicon Valley

Il kick-off bootcamp si è tenuto dal 25 al 27 febbraio 2026 presso i campus di Padriciano e Basovizza, a Trieste. La prima giornata ha presentato il programma nel dettaglio: roadmap, gestione finanziaria, modalità di rendicontazione delle spese.

La seconda giornata, ospitata presso lo studio di mandatari brevettuali GLP a Udine, è stata interamente dedicata alla gestione strategica della proprietà intellettuale. Non a caso: quasi tutti i progetti candidati — non solo i cinque vincitori — presentavano uno o più brevetti o elementi brevettabili. Allo stesso tempo, spesso per startup come queste la gestione della PI è spesso problematica: si ha un brevetto, ma non si sa come trasformarlo in asset negoziale verso un investitore, o come proteggersi durante una partnership. La sessione ha coperto la differenza tra IP accademico e industriale, le strategie di protezione del know-how, gli errori più comuni e le prime basi di una roadmap brevettuale. Un secondo bootcamp sullo stesso tema è già previsto, con focus sulla valutazione dell'invenzione e sulla sua commercializzazione.

La terza giornata si è svolta al campus di Basovizza: le startup hanno visitato fisicamente i laboratori, incontrato i responsabili scientifici e concordato modi, tempi e tipo di analisi che svolgeranno nei mesi successivi. Una visita che ha suscitato comprensibili entusiasmi sia tra gli startupper sia tra i responsabili dei laboratori.

La parte più ambiziosa del programma è la study visit internazionale, prevista verso la fine del 2026. Le cinque startup visiteranno due ecosistemi negli Stati Uniti — probabilmente San Francisco e Seattle. Le startup incontreranno persone nei centri di eccellenza — università come Stanford o Berkeley, aziende come Boeing, hubs di investimento — per capire le dinamiche degli ecosistemi globali dell'innovazione, i parametri con cui gli investitori internazionali leggono il deep tech, e cosa significa internazionalizzare davvero una tecnologia con traiettorie di sviluppo pluriennali.

La chiusura del percorso è fissata con un Demo Day all'inizio del 2027: un momento pubblico per presentare i risultati, attrarre stampa, imprese e capitali privati per le fasi successive di sviluppo.

La presidente di Area Science Park Caterina Petrillo ha descritto il programma come parte di una strategia pluriennale che integra i servizi tradizionali all'innovazione delle PMI con le infrastrutture di ricerca che l'ente ha sviluppato negli ultimi anni.

"Il progetto sostiene idee e iniziative ad alto rischio, che proprio per la loro natura innovativa incontrano maggiori difficoltà nel trovare finanziatori. In questo contesto, il ruolo di Area Science Park, in quanto ente pubblico di ricerca, può essere determinante nel creare le condizioni affinché queste progettualità possano emergere e svilupparsi, assorbendo una parte del rischio che il mercato, in alcuni casi, non è ancora disposto a sostenere", ha dichiarato Petrillo.

Il mercato non aspetta, ma la scienza non può correre

L'iniziativa di Area Science Park fotografa con precisione un problema strutturale dell'ecosistema italiano — e non solo. Come documentato nell'analisi sull'ecosistema delle startup tech in Italia, il deep tech soffre di un disallineamento cronico tra i tempi della scienza e quelli degli investitori privati.

Un supercondensatore strutturale o un sistema di comunicazioni ottiche satellitari non produce un prodotto commerciale in sei mesi. Richiede anni di sviluppo, accesso a strumentazione specializzata e un ecosistema che abbia la pazienza di aspettare. Il merito del programma sta nell'aver costruito un'offerta coerente con questa realtà, mettendo a disposizione asset — i laboratori — che non si improvvisano. Non è senza significato che il campanello del sincrotrone Elettra a Trieste, uno degli acceleratori di particelle più avanzati d'Europa, sia ora accessibile a una startup di sei persone nata da uno spin-off universitario.

Il punto di attenzione è un altro, e vale la pena esplicitarlo. Un milione di euro su cinque progetti è una somma limitata. L'ente è il primo a dirlo: quei 200.000 euro per startup non sono pensati per finanziare l'intera crescita dell'impresa nel deep tech, ma per avanzare un punto preciso del percorso tecnologico — la validazione scientifica, la prova di fattibilità, il passo dal laboratorio alla dimostrabilità industriale.

La scommessa è che queste startup, uscite dal programma con proprietà intellettuale gestita meglio, con un prototipo più maturo e con relazioni negli ecosistemi internazionali, risultino più attrattive per i round successivi: finanziamenti europei come quelli dell'EIC Accelerator, o capitali privati disposti a scommettere su tecnologie ad alto rischio.

È una logica sensata, ma presuppone che il sistema valle — investitori italiani ed europei con l'appetito e le competenze per leggere il deep tech — sia più maturo di quanto oggi appaia. Il Demo Day del 2027 sarà il primo vero test.