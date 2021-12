Le web agency leader in Italia

Le web agency sono le società sicuramente più diffuse sul mercato digitale odierno. Offrono infatti una svariata gamma di servizi, all’interno dei quali uno dei principali è senza dubbio la realizzazione di siti web, elemento essenziale per promuovere la propria attività online o il proprio e-commerce per la vendita di prodotti e servizi.

Per portare a termine le più specifiche attività digitali occorrono poi diverse figure professionali competenti e specializzate ognuna in un determinato ambito del digitale. Accanto infatti a un servizio cardine come lo sviluppo web esistono moltissime altre attività fondamentali, come il web marketing, variabile fondamentale per far conoscere il proprio business in rete attraverso diversi canali, come ad esempio i motori di ricerca e i social networks.

C’è anche ovviamente chi si occupa della parte grafica e della comunicazione visiva, della redazione di testi per siti, post social e campagne pubblicitarie e molto altro. Le attività di un’agenzia web sono davvero molte e l’integrazione tra queste diverse figure porta a ottimi risultati in termini di comunicazione e di efficacia sul mercato.

Scegliere la web agency a cui affidarsi è complicato, poiché ne esistono ormai moltissime, sparse in tutte le città d’Italia. Quali sono tra queste le principali e le più conosciute?

Register.it

Register.it è tra le agenzie digitali sicuramente più conosciute sul territorio italiano, nonché tra le più apprezzate sia per l’ampia offerta che propone ai suoi clienti, che per la presenza capillare sul territorio. Tra le sue soluzioni ci sono sia pacchetti di hosting, che la vendita di domini, ma l’azienda è anche un’ottima web agency, dotata di un ampio e strutturato team di specialisti digitali.

Ha una duplice missione: da un lato quella di garantire ai suoi utenti strumenti utili per la realizzazione di siti web funzionali in autonomia e dall’altra lo sviluppo di websites e e-commerce ben organizzati, efficienti e altamente fruibili per tutti i clienti che lo richiedono.

Un grande vantaggio, in quanto contattando un unico interlocutore si ha modo di usufruire di tutti i servizi essenziali per avviare un progetto digitale: ad esempio acquistando lo spazio web necessario e ottenendo caselle email di dominio personalizzate, per delegare poi la realizzazione di un sito snello, veloce e funzionale a una squadra di professionisti del settore.

Basilico

Basilico è una web agency di Brescia e si occupa dei fondamentali servizi di comunicazione per il web. Ad esempio, del branding e della creazione di tutti gli elementi necessari alla creazione di un’immagine aziendale chiara ed efficace, dallo studio del logo alla definizione del tone of voice.

Si occupa inoltre della produzione dei contenuti, sia testuali che grafici e offre la possibilità di realizzare video o cortometraggi in ambito pubblicitario o promozionale. Per quanto riguarda la realizzazione di siti web, l’azienda può fornire bozze e prototipi, che andranno poi implementati dal team di sviluppo, così da dar vita a qualsiasi progetto.

Archimede

Nell’area di Trento è sicuramente nota Archimede, una web agency che può portare alla luce qualsiasi progetto digitale. L’azienda si occupa non solo della realizzazione di siti web ma anche di app per sistemi operativi Android e iOS.

Oltre alla naturale presenza di un’area grafica dedicata alla comunicazione visiva, dispone anche di un servizio foto e video per i clienti che ne necessitano, nonché delle fondamentali competenze di strategia e web marketing, utili per raggiungere gli obiettivi di conversione dei clienti.

Layout Web

Nell’area di Parma è invece piuttosto conosciuta Layout Web, una web agency che opera nel settore della comunicazione. I servizi proposti dall’azienda sono numerosi e coprono praticamente la stragrande maggioranza di ciò che generalmente viene richiesto dai clienti. Delle figure specializzate si occupano di analisi strategica, web design, web marketing, copywriting e software engineering.

Queste sono solo alcune tra le principali aziende italiane che operano nell’ambito web: una tipologia di aziende diffusa in tutt’Italia, anche se prevalentemente concentrata nelle aree in cui le attività commerciali e le aziende sono più numerose.

A prescindere dalla propria posizione geografica, è sempre possibile reperire un’agenzia specializzata che possa supportare ogni impresa e ogni imprenditore nel perseguimento dei più ambiziosi obiettivi.