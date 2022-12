Santiago Madruga, Vice President, Partner Ecosystem Success EMEA di Red Hat, ha sottolineato i punti cardine del nuovo programma Leading with Automation, dedicato alla piattaforma Ansible.

L’automazione è una nuova tendenza per le organizzazioni che vogliono migliorare la loro infrastruttura informatica. Uno studio di Harvard Business Review ha evidenziato come l’80% dei responsabili IT ritenga che un approccio all’automazione unificato a livello aziendale sia cruciale per il successo.

Anche se integrare sistemi legacy con processi moderni come l’automazione può essere difficile, il valore complessivo che questa integrazione può apportare al sistema e le nuove opportunità che possono essere create grazie alla collaborazione con un ampio ecosistema di fornitori e partner sono importanti.

L’automazione permette alle aziende di sviluppare applicazioni e di esplorare nuovi mercati e opportunità di crescita. Inoltre, aiuta a ottimizzare i flussi di lavoro esistenti e a migliorare la raccolta e l’analisi dei dati. Red Hat sta supportando i propri partner nella trasformazione del loro business e di quello dei loro clienti verso il futuro attraverso la sua iniziativa Leading with Automation, che mette al centro la piattaforma di automazione Ansible di Red Hat.

Una piattaforma unificata

L’adozione di una piattaforma di automazione unica potrebbe sembrare complessa a causa delle specifiche esigenze di ogni azienda e dei timori di interruzione della continuità operativa. Tuttavia, ci sono importanti vantaggi nella standardizzazione garantita da questo tipo di piattaforma, specialmente quando è supportata da fornitori che possono alimentarne l’espansione e l’innovazione.

Red Hat Ansible Automation Platform è in grado di introdurre processi automatizzati in tutti i tipi di divisioni IT, dall’infrastruttura al DevOps. Secondo uno studio del 2021 di Red Hat e IDC, il ritorno sull’investimento previsto a cinque anni per gli intervistati è stato del 667%; il punto di pareggio dell’investimento è raggiunto dopo soli 10 mesi.

Lo studio ha anche dimostrato che i partecipanti hanno ottenuto un aumento del 30% nella produttività relativa alla gestione della piattaforma IT e del 39% nella produzione di nuove applicazioni.

Red Hat ha quindi lanciato l’iniziativa Leading with Automation, che raccoglie i casi d’uso di Ansible Automation Platform e li mette a disposizione dei partner di Red Hat in tutto il mondo che hanno adottato la piattaforma.

Il sostegno della community

Il mondo dell’open source è caratterizzato da una costante collaborazione e sviluppo di applicazioni di ampia portata, una peculiarità che si riflette nella natura scalabile di piattaforme come Red Hat Ansible Automation Platform e nel modo in cui i partner ne supportano l’integrazione.

Ansible è un esempio perfetto di supporto da parte della community: adottando un approccio aperto alla tecnologia, ai processi e alla conoscenza, i partner di Red Hat possono incrementare la propria esperienza commerciale e tecnica.