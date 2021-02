LeasePlan sceglie il cloud di Oracle

LeasePlan è un’azienda leader in due grandi mercati in crescita: il settore Car-as-a-Service per i veicoli nuovi, gestito attraverso il marchio LeasePlan e il mercato dei veicoli usati di alta qualità riservato alle vetture datate dai tre ai quattro anni, gestito attraverso l’attività CarNext.com

La collaborazione tra LeasePlan e Oracle – leader mondiale nelle infrastrutture e applicazioni in cloud – per i servizi IT si è avviata nel 2012 con l’implementazione della tecnologia Oracle on-premise.

Negli anni quella di Oracle è diventata la piattaforma d’elezione per molte applicazioni mission-critical di LeasePlan per l’erogazione dei servizi di business dell’azienda di mobilità e noleggio veicoli. Alla fine del 2019 LeasePlan Italia ha deciso di rinnovare l’ambiente Oracle con l’upgrade dell’intera architettura e delle applicazioni Oracle all’ultima versione dei componenti, migrando il tutto contestualmente verso la nuova infrastruttura cloud, basata su Oracle Cloud Infrastructure.

La soluzione OCI è stata scelta perché in grado di assicurare diversi vantaggi, quali tecnologie all’avanguardia, grande agilità e scalabilità on-demand, per garantire la business continuity, e la conformità in termini di sicurezza, il tutto come servizio out-of-the-box. Il Kick-off del progetto si è tenuto a fine 2019 e il nuovo sistema è attivo e funzionante in produzione dal 20 luglio 2020.

“Il nostro business è in crescita” – ha commentato Carla Corazza, Direttore Information & Communication Technology di LeasePlan Italia – “i nostri Clienti sono alla ricerca di nuovi prodotti e servizi di mobilità, i nostri Driver meritano servizi di alta qualità e i nostri sistemi devono essere in grado di rispondere adeguatamente: garantire alte prestazioni, scalabilità e agilità in un’architettura solida e certificata.

A pochi mesi dal ‘Go-Live’ sul Cloud Oracle, il feedback degli utenti è positivo e siamo convinti di aver gettato le basi per costruire il nostro futuro.” “Siamo a fianco di LeasePlan con la nostra tecnologia e le nostre persone,” ha aggiunto Matteo Carminati, Technology Director, Oracle Digital Italia.

“Da anni LeasePlan ha sviluppato e utilizza tecnologie Oracle per la gestione e l’integrazione di dati, processi e portali. I nostri consulenti Oracle Consulting collaborano con LeasePlan per mettere a disposizione del loro business applicazioni sicure e affidabili, e supportarne la crescità con flessibilità e scalabilità”.