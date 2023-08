Per supportare le imprese nel loro viaggio verso la sostenibilità, Lenovo ha annunciato Reduced Carbon Transport Service, un servizio di trasporto alternativo a ridotte emissioni di CO2 per i dispositivi tecnologici.

Pixabay

Le aziende ottengono crediti SAF – Sustainable Aviation Fuel in base all’utilizzo del servizio e possono poi convertire questi crediti nell’acquisto di altre soluzioni IT.

Il SAF, carburante sostenibile aereo, è un sostituto più green del carburante tradizionale per gli aerei a basse emissioni di CO2. L’uso di questa alternativa consente alle aziende di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità per le emissioni “Scope 3” del Greenhouse Gas Protocol, ovvero quelle che si verificano fuori dal perimetro aziendale, come l’acquisto, il trasporto e lo smaltimento dei prodotti.

Il Reduced Carbon Transport Service di Lenovo garantisce totale trasparenza dell’intero processo: le imprese possono monitorare la riduzione delle emissioni Scope 3 e rendicontare i propri obiettivi di sostenibilità.

Credits: Lenovo

“Con innovazioni come il Reduced Carbon Transport Service, la sostenibilità diventa parte integrante della catena di valore della tecnologia, così che i clienti abbiano la possibilità di prendere decisioni più sostenibili in ambito tecnologico” ha affermato Claudia Contreras, Executive Director of Global Sustainability Services di Lenovo.

Il servizio è già disponibile per i clienti con sede in Nord America, EMEA e Asia Pacifico: le imprese di queste aree geografiche possono scegliere il Reduced Carbon Transport Service tra la opzioni di acquisto dei nuovi dispositivi.

Il nuovo servizio di Lenovo si aggiunge a proposte già esistenti come il CO2 Offset Service, per aiutare le imprese a compensare le emissioni di carbono dei dispositivi, e Asset Recovery Services, la soluzione end-to-end per smaltire in modo sostenibile le componenti hardware a fine vita.

Dopo l’annuncio del Cloud Carbon Calculator di IBM, anche Lenovo ha rinnovato il suo impegno per aiutare le imprese di ogni settore a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.