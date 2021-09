Lenovo è Industrial Partner di Energica Motor Company

Lenovo ha annunciato un accordo di partnership industriale con Energica Motor Company, il primo costruttore di moto elettriche ad elevate performance made in Italy. Secondo i termini dell’accordo, Lenovo è partner esclusivo di Energica per la fornitura di PC laptop, desktop, PC, e accessori da gaming, tablet, convertibili 2-in-1, server, storage, periferiche e accessori, oltre a software e servizi.

Energica Motor Company utilizzerà le tecnologie smarter di Lenovo nella progettazione delle moto elettriche supersportive, affidandosi alla potenza di calcolo dei dispositivi e delle soluzioni Lenovo per la progettazione di componenti, simulazioni e calcoli associati all’analisi a elementi finiti (FEM).

«Lenovo ha una consolidata associazione con le aziende della ‘Motor Valley’ italiana ed è per noi motivo di orgoglio collaborare con una realtà tecnologica avanzata come Energica, che rappresenta il meglio dell’ingegno italiano in termini di innovazione, ricerca e sostenibilità» ha commentato Alberto Spinelli, Chief Marketing and Communications Officer EMEA di Lenovo.

«In un’epoca nella quale lo sviluppo sostenibile è più importante che mai, la mobilità a emissioni zero gioca un ruolo fondamentale nel dare forma a una società futura dove l’innovazione è rispettosa dell’ambiente. Poter affiancare Energica nella progettazione di moto elettriche, dimostra la capacità di Lenovo di dare i migliori risultati nei settori più competitivi e strategici».

Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company S.p.A., afferma: «Per far crescere un settore industriale come il nostro sono necessari differenti fattori, come tecnologia, innovazione, finanziamenti e infrastrutture. Per questo motivo siamo molto soddisfatti dell’avvio di questa partnership con Lenovo, che contribuirà ad alimentare il nostro percorso di crescita».

«La possibilità inoltre di lanciare l’Academy, sempre in partnership, rappresenta ulteriore motivo di orgoglio in quanto abbiamo sempre ritenuto trainante il valore della formazione nello sviluppo delle competenze e delle tecnologie sul mercato internazionale».

Sviluppi futuri della partnership industriale fra Lenovo ed Energica Motor Company S.p.A. prevedono l’estensione del coinvolgimento di Lenovo in aree quali l’innovazione in campo visual, lo smart office e la smart communication, telefonia e videoconferencing, IoT, realtà virtuale e aumentata, ricerca e sviluppo, servizi innovativi.

Oltre alla fornitura di tecnologie, la partnership industriale di Lenovo con Energica Motor Company prevede la possibilità di avviare un progetto congiunto di formazione con l’obiettivo di aiutare i giovani talenti ad acquisire e consolidare le competenze tecniche che li renderanno protagonisti dello sviluppo futuro della “Electric Motor Valley” Italiana.