Lenovo lanciato una nuova linea di workstation desktop chiamate ThinkStation PX, P7 e P5, progettate per soddisfare le esigenze dei carichi di lavoro ad alta intensità in tutti i settori, dall’ingegneria assistita da computer (CAE) all’apprendimento automatico e all’intelligenza artificiale.

Basate su processori Intel fino a 120 core e dotate di supporto per GPU professionali NVIDIA RTX, queste workstation offrono prestazioni avanzate per le esigenze sempre crescenti del mondo del lavoro nell’ufficio ibrido.

Inoltre, il design del telaio completamente nuovo e le funzioni BMC semplificano il monitoraggio del sistema remoto. Grazie a queste caratteristiche, le nuove workstation di Lenovo offrono una soluzione scalabile e a prova di futuro per affrontare le sfide dei workload tecnologicamente più avanzati, tra cui esperienze di realtà virtuale e mista, scienza dei dati e produzione virtuale.

La collaborazione con Aston Martin

Lenovo ha collaborato con Aston Martin per co-progettare lo chassis delle sue nuove workstation desktop: la partnership ha cercato di mantenere il tradizionale design di Lenovo e di fornire le massime prestazioni possibili, consentendo livelli avanzati di personalizzazione.

Il design della griglia 3D del telaio, direttamente ispirato alla Gran Turismo DBS di Aston Martin, insieme al sistema di raffreddamento a tre canali brevettato da Lenovo, garantiscono un flusso d’aria senza ostacoli per massimizzare le prestazioni di CPU, GPU, memoria e storage.

Inoltre, tutte e tre le nuove workstation vantano un innovativo design modulare con unità ad accesso frontale per una facile manutenzione e flessibilità di aggiornamento.

Tre famiglie

La ThinkStation P5 è una workstation desktop progettata per una vasta gamma di settori, con un nuovo chassis, processori Intel Xeon fino a 24 core e supporto per due schede grafiche professionali NVIDIA RTX A6000.

La memoria DDR5 ad alta velocità e il supporto per PCIe Gen 5 offrono una configurabilità estrema per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti finali, tra cui architetti, designer, ingegneri e creativi che lavorano in attività ad alta intensità di calcolo come BIM, CAD 3D complesso, acquisizione della realtà, effetti visivi e visualizzazione geospaziale.

La ThinkStation P7 condivide parte della filosofia progettuale con la sorella minore, ma spinge ulteriormente sulle prestazioni per gestire attività di calcolo multithread ad alta intensità.

È dotata dei processori Intel Xeon W più recenti, fino a 56 core in un singolo socket, e può gestire un massimo di tre GPU NVIDIA RTX 6000 a doppio slot.

Ottimizzata per l’installazione in rack, è ideale per creatori di contenuti, architetti, designer, ingegneri e data scientist che richiedono prestazioni grafiche, di visualizzazione e di rendering in tempo reale senza precedenti, nonché per l’AI.

Al top della gamma si colloca la ThinkStation PX, una workstation desktop di fascia alta che offre una potenza estrema e un’ampia flessibilità di espansione.

È alimentata dai più recenti processori Intel Xeon di quarta generazione con fino a 120 core CPU, offre fino a 2 TB di memoria DDR5 e supporta un massimo di quattro GPU NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation a doppio slot.

La ThinkStation PX è ottimizzata per rack e offre flessibilità sia per gli ambienti desktop che per i data center. Offre inoltre un efficiente alimentatore da 1850 W e alimentatori ridondanti opzionali.