Lenovo, i ThinkSystem di nuova generazione per le applicazioni business critical

Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) ha svelato i server ThinkSystem di nuova generazione, basati su processori Intel Xeon Scalable di terza generazione e PCIe Gen4.

«La piattaforma server ThinkSystem di nuova generazione fornisce un giusto equilibrio fra prestazioni, sicurezza ed efficienza» ha detto Kamran Amini, Vice President and General Manager of Infrastructure Solutions Platforms, Lenovo Infrastructure Solutions Group.

«Combinando l’innovazione di Lenovo in tema di sicurezza, la tecnologia di raffreddamento ad acqua e la modalità as-a-service, consentiamo agli utenti di accelerare e mettere in sicurezza un’ampia gamma di carichi di lavoro reali grazie ai processori Intel Xeon Scalable di terza generazione».

Lenovo ha dunque presentato quattro nuovi server, ThinkSystem SR650 V2, SR630 V2, ST650 V2 e SN550 V2, che promettono maggiori prestazioni, affidabilità, flessibilità e sicurezza per gestire le esigenze e le applicazioni mission-critical degli utenti.

Basato sui processori Intel Xeon Scalable di terza generazione, questo portfolio mira a dare la flessibilità necessaria a gestire i carichi di lavoro più impegnativi con la libertà di configurare le macchine per rispondere alle crescenti esigenze del business. Ogni sistema sfrutta il sistema di raffreddamento Lenovo Neptune per raggiungere più prestazioni ed efficienza energetica.

ThinkSystem SR650 V2: scalabile e ideale per applicazioni di ogni dimensione, dalle PMI alle grandi imprese ai cloud service provider gestiti, questo server 2U a due socket è progettato per essere veloce e per essere esteso, con storage flessibile e I/O dimensionato per carichi di lavoro business-critical. Dotato di memoria persistente Intel Optane serie 200 per maggiori prestazioni e capacità per gestire database e macchine virtuali, con supporto di rete PCIe Gen4 per ridurre i colli di bottiglia nell’elaborazione dei dati.

ThinkSystem SR630 V2: costruito per essere versatile nella gestione delle applicazioni business-critical, questo server 1U a due socket presenta prestazioni e densità ottimizzate per carichi di lavoro ibridi quali cloud, virtualizzazione, analytics, calcolo e gaming.

ThinkSystem ST650 V2: progettato per elevate prestazioni e massima scalabilità, il nuovo tower server a due socket racchiude la più recente tecnologia del settore in un formato più sottile (4U) per rispondere alle esigenze dei sistemi tower ad alta configurabilità che sostengono gli uffici periferici e remoti (ROBO), le aziende tecnologiche e il retail, ottimizzando al contempo i carichi di lavoro.

ThinkSystem SN550 V2: pensato per prestazioni a livello di impresa e per essere flessibile grazie al formato compatto, il più recente componente della famiglia Flex System, questo nodo di server è ottimizzato per prestazioni, efficienza e sicurezza, e progettato per gestire carichi di lavoro business critical quali cloud, server virtualization, database e VDI.

Inoltre, Lenovo estenderà il proprio portfolio di edge computing con i processori Intel Xeon Scalable di terza generazione, presentando un nuovo edge server rugged studiato per fornire elevate prestazioni nelle condizioni ambientali estreme richieste da applicazioni di telecomunicazioni industria manifatturiera, smart city e altri casi d’uso.