Lenovo ha presentato ThinkCentre M90a Pro Gen 4, un nuovo PC all-in-one che promette di innalzare gli standard qualitativi per i computer aziendali.

Credits: Lenovo

Il PC è dotato di sistema operativo Windows 11 e offre un display QHD da 27 pollici con funzioni intelligenti per migliorare la connettività, la privacy e l’usabilità.

Il nuovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 vanta la piattaforma Intel vPro Enterprise con processori Intel Core i9 fino alla tredicesima generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop e fino a 64 GB di memoria DDR5. Il dispositivo è inoltre dotato di Energy Performance Optimizer, funzionalità che sfrutta il machine learning per classificare le attività e ottimizzare i consumi energetici.

Lato connettività, il PC monta una porta Thunderbolt 4 in grado di raggiungere fino a 40 Gbps, ed è possibile aggiungere un’ulteriore porta Thunderbolt 3.

Pensato anche per gli artisti, il desktop all-in-one ha una luminosità di 350 nit e una classificazione sRGB 99%. Il desktop è calibrato sulle necessità del singolo utente per garantire il massimo benessere agli occhi, ed è certificato Eyesafe 2.0 e Flicker Free dal TÜV Rheinland, organismo di certificazione internazionale. Lo schermo dispone anche della tecnologia Natural Low Blue Light integrata nell’hardware per ridurre l’affaticamento visivo.

Il desktop supporta due monitor 8K o 4K aggiuntivi e può essere equipaggiato con GPU e unità di archiviazione esterne; può inoltre fungere da monitor collegandolo ad altri dispositivi.

ThinkCentre M90aPro Gen 4 può diventare un’estensione dei dispositivi mobili, sia i Lenovo ThinkPhone che altri modelli selezionati di Motorola. Gli smartphone possono connettersi al desktop tramite app, permettendo agli utenti di copiare, incollare e trascinare i file tra il telefono e il dekstop, oltre a eseguire lo streaming delle app.

Lenovo rafforza la privacy e la sicurezza

Il nuovo PC offre la massima sicurezza agli utenti grazie alla tecnologia Human Presence Detection che, sfruttando l’intelligenza artificiale, il sensore radar e la telecamera RGB-IR, permette il login e il logout “zero-touch” che oscurano lo schermo quando qualcuno si trova alle spalle dell’utente.

ThinkCentre M90a Pro Gen 4 è dotato di un chip TPM 2.0 indipendente per la crittografia e viene fornito insieme a ThinkShield per proteggere dati e risorse. Il chip può anche bloccare i dispositivi USB con Smart USB Protection.

Grazie a Lenovo Device Manager, gli utenti possono gestire facilmente e in tutta sicurezza i propri endpoint. Il software, basato su cloud, è pensato per interagire sia con Windows 11 che con altri sistemi operativi in modo flessibile e scalabile, connettendo e configurando le impostazioni di tutti i dispositivi per tenere traccia delle modifiche.

Il nuovo PC di Lenovo è dotato di design per ottimizzare gli spazi di lavoro e ottimizzare l’esperienza utente, come una barra di aggancio per il telefono, una base integrata per la gestione dei cavi e un joystick On-Screen Display per facilitare la selezione dei menu.

Pexels

È possibile arricchire la postazione con una vasta selezione di accessori aggiuntivi, tra cui una base per teleconferenze con microfoni quad-array per riprese a 360 gradi e quattro altoparlanti Harman.

“La capacità di svolgere qualsiasi attività e di diventare un hub per più dispositivi rende ThinkCentre M90a Pro Gen 4 la scelta ideale per la forza lavoro ibrida” ha affermato Sanjeev Menon, vicepresidente e direttore generale di Worldwide Desktop Business in Intelligent Devices Group, Lenovo. “Un designer può ora progettare con il telefono ovunque si trovi, creare e programmare con il laptop a casa e apportare gli ultimi ritocchi il giorno successivo al lavoro, in tutta tranquillità”.

Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 è al momento disponibile solo in alcuni mercati selezionati. In Italia il PC sarà disponibile a partire dal 2024.