Lenovo Smarter Roadshow, da febbraio a marzo l’evento itinerante

A partire dal prossimo 11 febbraio, i partner di Lenovo potranno prendere visione delle nuove tecnologie smart per le aziende nel corso di un roadshow in nove tappe che toccherà altrettante città sul territorio nazionale.

A ciascun appuntamento i partecipanti potranno incontrare i manager e i professionisti di Lenovo e provare in anteprima le tecnologie Think per scegliere quali soluzioni siano le più adatte alle esigenze dei clienti finali.

Gli eventi, della durata di mezza giornata ciascuno, prevedono una sessione plenaria in cui Lenovo presenta la propria strategia e visione di canale per il 2020, la nuova vision Smarter technology for all e una guida all’offerta professionale di Lenovo: notebook, PC, workstation, monitor, accessori e una panoramica dell’offerta di Lenovo Data Center Group.

Cristiano Accolla, SMB and Channel Country Leader Lenovo Italia

Particolare attenzione verrà data alle tecnologie IoT e di edge computing, e una visione delle opportunità di business offerte da Windows 10 Pro. Non mancherà un momento di approfondimento sul servizio Lenovo Premier Support sul quale i partner di canale possono fare affidamento per le loro necessità di aggiornamento, formazione e supporto tecnico.

«I nostri partner e clienti finali devono essere sempre informati e questo avviene sia attraverso il portale dedicato ai partner, sia attraverso roadshow e seminari come questo sulla nostra offerta smarter» ha commentato Cristiano Accolla, SMB and Channel Country Leader di Lenovo Italia.

«I momenti di incontro di persona sono particolarmente importanti perché ci consentono di raccogliere feedback dai partner e dal mercato in maniera diretta e informale. Per questo motivo i roadshow sono un investimento significativo».

Dall’11 febbraio al 25 marzo, il Lenovo Channel Roadshow’20 toccherà le città di Salerno, Roma, Trento, Brescia, Pescara, Riccione, Viareggio, Torino e Catania.