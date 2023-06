Lenovo ha annunciato la disponibilità di ThinkReality VRX, il visore all-in-one per la realtà virtuale pensato per le aziende. Il dispositivo ha accesso a una suite di servizi end-to-end per aiutare le imprese a implementare più velocemente le proprie soluzioni e aumentare di conseguenza i propri investimenti.

Credits: Lenovo

Il visore consentirà di migliorare la formazione dei dipendenti e potenziare la collaborazione virtuale, portando a un ampliamento delle attività e a una maggiore efficienza produttiva. I lavoratori potranno accedere a nuove modalità di lavoro, superando i vincoli di tempo e spazio. ThinkReality VRX promette lunga durata e affidabilità delle operazioni, grazie a una supply chain e a un processo di produzione completamente verificati.

“I nostri clienti sono alla ricerca di gateway affidabili, flessibili e scalabili per navigare nel metaverso aziendale che è in crescita e richiedono soluzioni di classe enterprise per le nuove realtà di lavoro in scenari ibridi e ambienti virtuali” ha affermato Vishal Shah, GM of XR and Metaverse di Lenovo. “Abbiamo realizzato il Lenovo ThinkReality VRX per essere la miglior soluzione VR per la formazione e la collaborazione in 3D immersivo”.

Credits: Lenovo

Il dispositivo si inserisce nel portafoglio di soluzioni XR (eXtended Reality) di Lenovo, tutte presenti su una piattaforma software cloud pensata per sviluppare e gestire applicazioni e contenuti aziendali su scala globale. Tra le soluzioni di XR spiccano anche i ThinkReality xR services, servizi end-to-end a supporto dei clienti, e ThinkReality A3, gli occhiali intelligenti per la realtà aumentata.

Caratteristiche del visore Lenovo

Il dispositivo è alimentato dal processore SnapDragon XR2+ Gen 1 ed è dotato di quattro videocamere con sistema di movimento 6DoF, a 6 gradi di libertà. Il visore offre funzionalità pass-through ad alta risoluzione e a colori a supporto delle applicazioni di mixed reality. La risoluzione è di 2280×2280 per ciascun occhio, e il dispositivo monta una RAM di 12GB e una memoria di 128GB.

Credits: Lenovo

Il visore è inoltre dotato di un sistema di ventilazione per dissipare il calore del display, rendendo l’esperienza di utilizzo più confortevole, mentre le cuffie godono di un design innovativo, leggero e comodo.

Un ecosistema di “realtà estesa”

La volontà di Lenovo è anche quella di abilitare la collaborazione tra gli sviluppatori per creare applicazioni all’avanguardia e promuovere l’uso di dispositivi di XR; per questo motivo, il nuovo visore potrà essere programmato sulla piattaforma per sviluppatori Snapdragon Spaces XR e disporrà di un SDK basato su OpenXR, lo standard open-source per l’accesso a piattaforme e dispositivi di realtà virtuale e realtà aumentata.

Attualmente l’azienda sta collaborando con diversi sviluppatori XR sulla piattaforma per creare applicazioni all’avanguardia pensate per ThinkReality VRX. La maggior parte delle applicazioni si concentra sulla formazione immersiva dei dipendenti per supportarli nell’acquisizione di competenze tecniche, soprattutto nei settori manifatturiero, automobilistico e sanitario.

La realtà estesa è fondamentale anche per lo sviluppo delle soft skill: grazie alle ultime tecnologie è possibile creare e vivere diversi scenari di formazione o partecipare a giochi di ruolo immersivi per favorire la collaborazione tra i membri del team e sviluppare abilità strategiche.

ThinkReality VRX è disponibile da giugno in alcuni mercati selezionati, tra i quali l’Italia, al costo di 1299 euro + IVA. Lenovo mette a disposizione modelli Device as a Service grazie a TruScale e al suo modello pay-as-you-go senza impegno.