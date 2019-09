Lenovo ThinkSystem SE350 è grande quanto un ThinkPad (o quasi)

Arrivano i nuovi ThinkSystem SE350, SR635 e ThinkSystem SR655, per realizzare le necessità aziendali di iperconvergenza e di produzione dei dati in modalità edge

Lenovo ha di recente portato in Italia la nuova offerta di edge server e piattaforme server pensate per l’IoT.

Ecco allora Lenovo ThinkSystem SE350, un edge server dalle dimensioni inferiori a quelle di un server tradizionale, poco più grande di un laptop ThinkPad, il che lo rende ideale per l’installazione in spazi anche ristretti.

ThinkSystem SE350 avvicina la potenza di calcolo, la capacità di elaborazione e la rete al luogo dove vengono generati i dati, rendendo più rapide le operazioni a seguito dell’analisi dei dati.

Questo poiché solitamente, distribuiti al di fuori del perimetro di sicurezza dei data center, gli edge server sono dotati di una tecnologia di cifratura dei dati presenti sul dispositivo che protegge da eventuali manomissioni abilitando solo gli utenti autorizzati ad accedervi.

Arrivano sul mercato italiano anche le piattaforme server ThinkSystem SR635 e ThinkSystem SR655 basati sui processori AMD Epyc di seconda generazione, che consentono ai clienti di gestire carichi di lavoro più intensivi su un numero inferiore di server, oltre a ridurre il TCO fino al 46%.

In aggiunta a ciò, ThinkSystem SR635 e SR655 hanno stabilito 16 record mondiali, tra cui due per l’efficienza energetica e, come risultato finale, si ottengono prestazioni di livello a un prezzo migliore.

I server Lenovo ThinkSystem SR635 e SR655 permettono massima produttività, una minore latenza e una densità di traffico maggiore, nonché la massima capacità su disco NVMe rispetto agli altri single-socket sul mercato.

I nuovi sistemi offrono anche un’opportunità concreta per l’abilitazione aggiuntiva di soluzioni di infrastruttura iperconvergenti. E questo semplifica l’offerta di Lenovo di donare ai clienti vSAN altri nodi certificati e future appliance ThinkAgile software-defined per installazioni semplici e scalabili.

Gartner prevede che nel 2022, il 75% dei dati sarà generato al di fuori dei data center tradizionali. Questa tendenza comporta la necessità di elaborare i dati in prossimità del luogo in cui sono generati ed è proprio in tale direzione che va la proposta di Lenovo.