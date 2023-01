OnRobot, azienda specializzata nella fornitura di soluzioni hardware e software collaborative per il settore dell’automazione industriale, ha condiviso un’analisi sulle principali tendenze attese per il 2023 nel settore della robotica.

Nonostante una situazione economica complessiva non proprio ideale, il settore della robotica continua a crescere, con il superamento del mezzo milione di nuove installazioni di robot industriali nel 2021. Alcune importanti analisi prevedono che il mercato globale dei robot collaborativi raggiungerà i 10,8 miliardi di dollari nel 2028 con una crescita annua del 40,1%.

La crescita degli ultimi anni è supportata dalla collaborazione tra esseri umani e cobot. Ciò permette alle persone di concentrarsi sulle attività di maggior valore e lasciare alle macchine le attività più ripetitive o pericolose.

La sfida ora è dimostrare i vantaggi della collaborazione tra uomo e macchina in termini di sicurezza e facilità d’uso.

Una nuova era industriale per l’Europa

Il mercato sta anche vivendo una fase di reindustrializzazione in Europa, in seguito ai problemi di approvvigionamento, spingendo all’installazione di nuovi robot.

I robot industriali in Europa sono aumentati sensibilmente e le prospettive per il 2022-2025 sono molto positive. La tendenza è destinata a consolidarsi nei prossimi anni con tassi di crescita più sostenuti.

L’utilizzo di robot e cobot nelle industrie porterà a risparmi energetici e all’utilizzo di fonti di energia più pulite, spingendo lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, queste tecnologie entreranno in nuovi settori e in un maggior numero di Paesi, poiché le persone diventeranno sempre più abituate e fiduciose nella collaborazione tra uomo e macchina. I settori sanitario, turistico, trasporti, logistica e agricoltura vedranno ulteriori sviluppi delle applicazioni robotiche.

Nel 2023, infine, aumenterà la convergenza di hardware e software nei robot industriali e collaborativi, che porterà a una maggiore efficienza e al risparmio di tempo e costi.

Enrico Krog, CEO di OnRobot

Enrico Krog, CEO di OnRobot, ha commentato: “La crescita sostenuta e inarrestabile di robot e cobot dimostra come siano qui per restare e contribuire a rendere i processi di industrializzazione più semplici, sostenibili e sicuri. Nei prossimi anni, vedremo come la congiunzione tra software e hardware si confermerà come trend poiché permette implementazioni più rapide, semplici e che assicurano un ROI più elevato per le aziende”.